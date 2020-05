Es hat Leute in den Gartenbeizen und Läden: Die Frauenfelder Altstadt erwacht aus dem pandemiebedingt verlängerten Winterschlaf In der Frauenfelder Begegnungszone herrscht nach acht Wochen Lockdown wieder Betrieb. Ein Rundgang. Claudia Koch 17.05.2020, 18.10 Uhr

Blick durch ein Schaufenster auf die gut besetzte Scharfes-Eck-Gartenwirtschaft beim Sämannsbrunnen. Bilder: Nik Roth

Samstag, 10 Uhr, Altstadt. Ganz gewöhnlich? Nicht ganz. Es ist der erste Samstagvormittag nach acht Wochen, an dem alle Läden und Restaurants wieder geöffnet sein dürfen. Und tatsächlich schlendern zahlreiche Passanten mit Einkaufstaschen durch die Gassen. Weil das Wetter sich von seiner freundlichen Seite zeigt, sitzen die Gäste gut gelaunt und angeregt plaudernd bei den bereits geöffneten Restaurants im Freien. Wie etwa beim Bistro Zur alten Kaplanei, wo nebst Tischen und Stühlen ein Buffet mit Take-Away-Leckereien ins Auge sticht.

«Wir freuen uns über jeden Gast, der auf der Gasse oder der Terrasse mit dem geforderten Abstand etwas geniessen möchte.»

Beatrice Fankhauser, Bistro zur alten Kaplanei.

(Bild: Nik Roth)

«Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir vor dem 8.Juni wieder öffnen können, haben deshalb einen Take-Away auf die Beine gestellt», sagt Köchin Beatrice Fankhauser. Nun läuft das Bistro und der Take-Away nebeneinander. Erste Stammgäste kamen bereits am Wiedereröffnungstag am Mittwoch vorbei. Die Zeit während des Lockdowns wurde in den Garten hinter dem Bistro investiert. Dort präsentieren sich nun Gewürze und Gemüse entsprechend schmackhaft. Und hernach finden sie in der Bistroküche Verwendung.

Die Vorfreude auf einen Cappucino

Marianne Heusser, Passantin.

(Bild: Nik Roth)

Endlich wieder einmal einen Cappuccino auswärts geniessen, darauf hat sich Marianne Heusser aus Frauenfeld gefreut. «Mein Mann und ich waren bereits am Montag in einem Café. Ich habe nicht gedacht, dass mir der soziale Kontakt so fehlen würde», sagt sie. Heusser hat die vergangenen Tage auch gleich zum Shoppen genutzt. «Die Verkäuferinnen hatten enorm Freude, wieder arbeiten zu dürfen», so Heusser. Dass die Freude auch bei den Kundinnen gross ist, bestätigt Gerry-Weber-Filialleiterin Anna Biondi. Die erste Woche sei gut gelaufen. Die Kundinnen schützten sich unterschiedlich. «Einige tragen Masken, andere getrauen sich erst herein, wenn möglichst niemand im Laden ist», sagt Biondi. Eine Mitarbeiterin ist dabei, frisch eingetroffene Ware mit einem Preisschild zu etikettieren. Biondi sagt: «Die Frühlingssaison ist gelaufen, Sommerbekleidung ist jetzt bereits gefragt.»

«Kaum hatten am Montag die Cafés geöffnet, haben mein Mann und ich auswärts einen Kaffee genossen. Herrlich.»

Marianne Heusser, Passantin.

Zürcherstrasse in der Frauenfelder Altstadt.

(Bild: Nik Roth)

«Nach einem etwas verhaltenen Start sind die Bestellungen und Verkäufe gegen Ende der Woche fast explodiert.»

Marianne Sax, Bücherladen Sax.

Emsig, aber mit der gebotenen Anzahl Personen im Laden, geht es bei Marianne Sax im Bücherladen zu und her. Auch sie spricht von einer guten ersten Woche, obwohl die ersten beiden Tage etwas verhalten waren. «Vor allem der Online-Shop hat einen enormen Schub erhalten, was durchaus so bleiben könnte», sagt Sax. Hier hatte die Krise auch ihre guten Seiten, denn seit mehr als fünf Jahren ist der Online-Shop mehr schlecht als recht gelaufen. Sax sagt:

«Die Kundschaft hat gemerkt, dass es nebst Amazon noch weitere Möglichkeiten gibt.»

Marianne Sax, Bücherladen Sax.

(Bild: Nik Roth)

Wer möchte, kann sich sein Buch weiterhin für ein kleines Entgelt per Velo nach Hause liefern lassen. Und wer trotzdem nicht den Laden betreten möchte, der klopft einfach gegen das Fenster, um seine bestellte Ware abzuholen. Dies werde vor allem von älteren Leuten gerne genutzt.

«Es gilt jetzt, das Beste aus der Situation zu machen und den Kunden spüren zu lassen: Wir freuen uns über jeden Besuch.»

Karin Pitta, Männermode Numero Uno

Karin Pitta, Männermode Numero Uno.

(Bild: Nik Roth)

Mit Elan ist auch Karin Pitta vom Männermodegeschäft Numero Uno gestartet. Auch wenn die ersten Tage noch zögerlich liefen: Sie stellt ein grosses Bedürfnis fest, sich mit neuen Kleidern einzudecken. «Während des Lockdowns habe ich das Private-Shopping, bei dem Kunden exklusiv und ungestört zu speziellen Zeiten einkaufen können, tagsüber angeboten. Dies kam sehr gut an», sagt Pitta. Sie könnte sich vorstellen, dass die Lust am Einkaufen dieses Jahr zeitlich nach hinten verschoben wird. Auch deshalb, weil die Leute ihre Ferien eher in der Schweiz verbringen. Es sei schön zu spüren, dass die Stadt langsam erwacht, so Pitta.