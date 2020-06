«Es handelt sich nur um 2G, nicht um 5G»: SBB wollen in Frauenfeld zwei Sendemasten für bahninterne Strahlung aufstellen

(sko) GSM-R heisst «Global System of Mobile Communication-Rail» und ist laut den SBB ein Eckpfeiler in deren Innovationsstrategie. Die europaweit harmonisierte Technologie für Sprach- und Datendienste der Zugkommunikation wird in der Schweiz ausschliesslich durch die SBB betrieben und genutzt, etwa für Nothalte, Ansagen in Zügen oder Rangierkommunikation. Zugreisende können nicht über GSM-R kommunizieren.