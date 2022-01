Politisch Pfyn begrüsst das neue Jahr mit Glühwein und Punsch

Jahreswechsel Am Pfyner Neujahrsapéro auf dem Schulhausplatz gilt: authentisch bleiben und auch «carpe diem» Nur in Amriswil und in Pfyn war heuer die Bevölkerung zum Neujahrsapéro eingeladen. So kam am Vormittag des 2.Januar eine gut gelaunte Runde von Pfynerinnen und Pfynern auf dem Schulhausplatz im Städtli zusammen. Mit Punsch und Glühwein war Anstossen angesagt. Manuela Olgiati 02.01.2022, 16.40 Uhr

Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller (rechts) mit ihrer möglichen Nachfolgerin, Gemeinderätin Karin Grossglauser. Bild: Manuela Olgiati

Der Brauch, am Neujahrsapéro auf das noch junge Jahr anzustossen und sich einander Gutes zu wünschen, hat in Pfyn Tradition. Der Gemeinderat und die Einwohner taten dies auf dem Schulhausplatz mit Punsch und Glühwein. Beste Gelegenheit auch, um über Vorsätze für 2022 zu diskutieren. Pfyn und Amriswil als einzigen Gemeinden im Thurgau feierten so.

«E guets neus Johr.»

So klang es am Sonntagvormittag über den Schulhausplatz. Dabei schweifte der Blick über das Frankrichli ins Thurtal. Pfyns Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller sagte: «Trotz Pandemie ist es dem Gemeinderat wichtig, die Kontakte untereinander zu pflegen.» Ihr Vorsatz für das neue Jahr ist: «Alles ein bisschen lockerer nehmen.» Dazu schienen die ersten Sonnenstrahlen durch den Nebel.

Am Pfyner Neujahrsapéro auf dem Schulhausplatz. Bild: Manuela Olgiati

Bleibt noch genug Zeit, um sich gegenseitig zu beschnuppern

Am Apéro unterhielt sich Gemeinderätin Karin Grossglauser mit Einwohnern. Nachdem Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller vergangenen Herbst ihren Rücktritt per Mai 2023 bekannt gegeben hatte und Grossglauser als Nachfolgerin ihr Interesse bekundete, kam das gegenseitige Beschnuppern gelegen. Der Wahltermin ist auf den 25. September 2022 festgelegt. Genügend Zeit bleibe für ein noch besseres Kennenlernen, sagte Grossglauser. Am Neujahrsapéro komme sie mit den Pfynerinnen und Pfynern ungezwungen ins Gespräch.

Gemeinderat Mathis Müller, Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller und alt Schulpräsident Erich Schaffer. Bild: Manuela Olgiati

«Mein Vorsatz ist, authentisch zu bleiben.»

Das sagte sie. Er nehme es, wie es kommt, sagte Raymond Kleger aus Pfyn charmant. Schliesslich sei er pensioniert, da müsse man nicht mehr alles durchplanen. Das sieht auch Tobias Utess so, obschon er aktiv im Berufsleben steht, habe er keine Jahresvorsätze gefasst. Elisabeth Jahrstorfer, evangelische Pfarrerin von Pfyn sagte, dass sie früher alles bis ins Detail plante. Heute lebe sie nach dem Motto «Carpe Diem».