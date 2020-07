Es geht vorwärts beim Steckborner Sportplatz: Kanton stimmt der Zonenplanänderung zu Im zweiten Anlauf hat es doch noch geklappt. Das kantonale Amt für Raumentwicklung stimmt der Einzonung des Landes für einen neuen Sportplatz zu. Den Steckborner Stadtrat freut's. 13.07.2020, 11.44 Uhr

Der heutige Fussballplatz im Gebiet Emmig in Steckborn. Bild: Andrea Stalder

(red) Vor knapp zwei Jahren genehmigten die Steckborner Stimmberechtigten einen Projektierungskredit für den Neubau eines Sportplatzes in Höhe von 110'000 Franken. Für die Realisierung des neuen Sportplatzes kommt auf dem Gemeindegebiet lediglich der Standort an der südlichen Ortseinfahrt im Bereich des Oberen Emmig in Frage.