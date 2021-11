Die Thurgauer FDP über die Finanzsituation des Kantons: «Es geht uns gut» Kantonsrätin Kristiane Vietze erläuterte an der Herbsttagung der FDP humorvoll, weshalb der Kanton Thurgau ein Luxusproblem hat. PD 15.11.2021, 18.43 Uhr

Freisinnige Prominenz: Hansjörg Brunner, Kristiane Vietze, Maja Lüscher und Gabriel Macedo.

Staatsfinanzen – an sich kein unterhaltsames Thema für einen Samstagabend zwischen kulinarischen und musikalischen Genüssen. Kantonsrätin Kristiane Vietze sei dies jedoch gelungen, teilt die FDP mit. Unter dem Titel «Der Kanton Thurgau und sein Luxusproblem» habe sie an der 68. Herbsttagung der FDP Thurgau in der Macardo Swiss Distillery in Amlikon «humorvoll und mit Fakten belegt» die aktuelle finanzielle Situation des Kantons präsentiert.