«Es geht darum, dass sich die Person im Falle einer Wahl entscheiden muss»: Frauenfelder Gemeinderat weist Motion für Verbot von Ämterkumulation zurück an den Stadtrat Die Mehrheit des Gemeinderates hat die Motion «Unvereinbarkeit» für erheblich erklärt, die für den Stadtpräsident nebst seinem Vollzeitamt eine gleichzeitige Ausübung eines National- oder Ständeratsmandat verbieten soll. Der Stadtrat muss nun innert einem halben Jahr reagieren. Samuel Koch 20.08.2020, 16.30 Uhr

Stadt- und Gemeinderat tagen coronakonform mit genügend Sicherheitsabstand im Grossen Bürgersaal im Rathaus Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Nicht an der Aare und an der Murg, nicht Bern und Frauenfeld gleichzeitig. Mit einer Rechtsgrundlage will der Gemeinderat verhindern, dass die Vertretung des Frauenfelder Stadtpräsidiums nebst seinem Vollamt gleichzeitig einem Mandat im National- oder Ständerat nachgeht. Am Mittwoch hat die Mehrheit des Rates die überparteilich abgestützte Motion «Unvereinbarkeit» für erheblich erklärt.