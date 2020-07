«Es fehlt einfach etwas»: Das OK des Open Airs Frauenfeld hat seine wichtigsten Helfer zu einer Grillparty eingeladen Eigentlich wäre am Samstag das Open Air Frauenfeld zu Ende gegangen. Weil es nicht stattfinden konnte, haben die Veranstalter ein Fest im kleinen Rahmen organisiert. Und sie sind bereits mit der Planung für 2021 beschäftigt. Mathias Frei 13.07.2020, 05.10 Uhr

Das fast vollständige Open-Air-OK: Jörg Müller, Sandro Keller, VR-Präsident Wolfgang Sahli in der linken Reihe sowie André Rindlisbacher (ganz hinten) und René Götz (2. von vorne) an der rechten Tischseite mit ihren Liebsten. Bild: Andrea Stalder

Aus den Boxen dröhnt entspannter Hip-Hop. Im riesigen Smoker brutzelt das Fleisch, Bier kann man sich selber zapfen. So muss es sein an einem Samstagnachmittag. Von aussen macht die Grillparty hinter den Pferderennbahn-Tribünen den Eindruck eines grossen Familienfests. Und doch ist alles anders.

Eigentlich wäre Open-Air-Samstag, aber auf der Rennbahn laufen Ponys um die Wette. Und am vermeintlichen Familienfest sitzen die Veranstalter des Open Air Frauenfeld (OAF) sowie ihre wichtigsten Helfer. Denn das OAF ist dieses Jahr nicht.

Bild: Andrea Stalder

Wolfgang Sahli, VR-Präsident der OAF-Veranstalterfirma First Event AG, ist mit Ehefrau und Hündli hier. Seine Stimmung ist verständlicherweise gedrückt. «Es fehlt einfach etwas», sagt er. «Die ganze Vorbereitung, die vielen Arbeiten in Frauenfeld, die wir alle liebend gerne gemacht hätten.» Es beginne schon auf der Autobahn, wo die grossen Hinweistafeln fehlten. Einfach bedauerlich. «Und wir bekommen keine Bestätigung, dass wir ganz vielen Leuten eine grosse Freude bereiten konnten.»

VR-Präsident Wolfgang Sahli mit OAF-Geschäftsführer René Götz. Bild: Andrea Stalder

Der wirtschaftliche Schaden für die Veranstalter ist das eine. Aber da gibt es noch mehr. «Jahr für Jahr wurden am OAF Geschichten geschrieben, Emotionen pur», sagt OAF-Geschäftsführer René Götz. Die Festivalbranche sei wohl mit Abstand am stärksten betroffen von der Pandemie, denn ein Event in der Grösse des OAF, das genau einmal im Jahr stattfinde, lasse sich nicht einfach so mal verschieben:

«Wolfgang Sahli und ich in der Geschäftsleitung hatten respektive haben dieses Jahr fast mehr zu tun als in normalen Festivaljahren.»

Die Planungen für das OAF 2021 hätten schon längst begonnen. Ziel sei es, möglichst viele Acts auf kommendes Jahr umzubuchen. «Bis Ende September soll das Line-up 2021 stehen», sagt Götz. Für kommendes Jahr haben die Veranstalter einen vierten Programmtag angekündigt, so sollen bereits am Mittwoch Künstler auf den Bühnen stehen.

OAF-Mediensprecher Joachim Bodmer trifft ein. Er verteilt als Erinnerungsstücke kleine OAF-2020-Plakate. OK-Mitglied André Rindlisbacher sagt:

«Zum Zeitpunkt der Open-Air-Absage war für mich das diesjährige Festival abgehakt. Jetzt schaue ich in die Zukunft.»

Er sei schon als Sportler – Rindlisbacher ist ehemaliger Fussballprofi – immer ein positiv eingestellter Mensch gewesen. Das OAF sei für Frauenfeld ein Wirtschaftsfaktor. Viele Firmen und Vereine aus Stadt und Region seien als Zulieferer oder mit Helfern involviert.

Trotz Open-Air-Absage herrscht sind die Helfer am Grillfest gut gelaunt. Bild: Andrea Stalder

OK-Kollege Sandro Keller fährt ab und zu bei der Pferderennbahn durch:

«Traurig, dass jetzt alles leer ist. Vor einem Jahr feierten hier noch täglich 50'000 Leute.»

Er habe in den vergangenen Wochen Dutzende von Videokonferenzen geführt mit Lieferanten. «Wir sind sehr lieferantentreu und wollen, dass auch nächstes Jahr alle unsere Partner wieder dabei sind.» Dass das Fleisch aus dem Smoker bald bereit ist, mag den Open-Air-Machern ein Trost sein, aber ein sehr kleiner.

