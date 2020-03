«Es fällt jedes Mal ein Stein vom Herzen»: So reagieren die Thurgauer Regierungsräte auf ihre Wiederwahl Dankbarkeit, Erleichterung, wählbar auch für Bürgerliche, der Fall Hefenhofen: Carmen Haag, Monika Knill, Cornelia Komposch und Walter Schönholzer deuten ihre Wiederwahl unterschiedlich. David Grob und Silvan Meile 15.03.2020, 17.55 Uhr

Vier Bisherige und ein Neuer: Der neue Thurgauer Regierungsrat nach der Bekanntgabe der Ergebnisse im Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Carmen Haag im Grossen Rat. Bild: Reto Martin (26. Februar 2020)

Baudirektorin Carmen Haag schwingt mit 42'069 Stimmen oben auf. Wie vor vier Jahren erzielte sie am Sonntag das beste Resultat bei den Thurgauer Regierungsratswahlen. «Ich bin dankbar und freue mich», sagt die CVP-Regierungsrätin. Doch sie fügt auch hinzu, dass bei ihr wegen des Corona-Virus keine Feststimmung aufkomme. Wegen Anpassungen der Weilerzone im Richtplan steckte sie kürzlich Kritik ein. Doch auch in Egnach, wo durch Gemeindepräsident Stephan Tobler (SVP) der Widerstand am stärksten ist, zieht niemand mehr Stimmen auf sich als Haag. Sie sagt: