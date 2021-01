Ertragsausfälle Kanton Thurgau unterstützt Spitäler infolge der Coronapandemie mit maximal 16,8 Millionen Franken Der Regierungsrat hat für die innerkantonalen Listenspitäler der Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie eine finanzielle Unterstützung genehmigt. Entschädigt werden sie für die Zusatzkosten und Ertragsausfälle in den ersten fünf Monaten 2020. 14.01.2021, 11.01 Uhr

Eine Knieoperation im Juli 2019 im Kantonsspital Münsterlingen. Im Frühling 2020 waren nicht dringende Eingriffe verboten. Bild: Reto Martin

(red) Leistungserbringer im Gesundheitswesen haben eine zentrale Funktion in der Bewältigung der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankungen. Den Listenspitälern kommt eine ausserordentliche Rolle zu in der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung, teilt die Thurgauer Regierung am Donnerstag mit: