Erster bestätigter Corona-Fall im Kanton Thurgau Im Thurgau gibt es den ersten Corona-Virus-Fall. Weitere Details zur infizierten Person sind noch keine bekannt. Aktualisiert

Im Kanton Thurgau wurde die erste Person positiv auf das Corona-Virus getestet. Bild: DPA

(pd/bro/stm) Im Kanton Thurgau wurde die erste Person positiv auf das Corona-Virus getestet, teilt die Staatskanzlei des Kantons Thurgau am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung mit.

Regierungspräsident Jakob Stark, Regierungsrätin Cornelia Komposch, Chefin des kantonalen Führungsstabes, Kantonsärztin Agnes Burkhalter und Karin Frischknecht, Leiterin des Amtes für Gesundheit, informieren um 11 Uhr.

Drei Infizierte in der Ostschweiz

Der erste Ostschweizer Corona-Fall wurde am Mittwoch bekannt. Eine St.Galler Studentin hat sich in Mailand mit dem Virus infiziert. Die Frau steht unter Quarantäne. Tagsdarauf vermeldete der Kanton Appenzell Ausserrhoden, dass bei einer 50-jährigen Frau das Virus ebenfalls festgestellt wurde. Angesteckt habe sich die Frau bei einem Nachtessen ausserhalb des Kantons. Die Betroffene und ihre Familie würden sich in Quarantäne befinden. Der Gesundheitszustand beider Frauen sei stabil, teilten die Behörden mit. Die Person aus dem Kanton Thurgau, die sich mit dem Virus angesteckt hat, ist der dritte Fall in der Ostschweiz.