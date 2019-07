Erste Thurgauer Gemeinden rufen zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf Auf dem westlichen Seerücken im Thurgau versiegen wegen der anhaltenden Trockenheit erste Quellen. Mehrere Gemeinden warnen vor Wasserknappheit und informieren die Bevölkerung, wie sie mithelfen kann. Samuel Koch

Aufs Rasensprengen sollte während der aktuellen Trockenphase verzichtet werden. (Bild: Getty Images)

Die Lage spitzt sich zu. Die Gemeinde Eschenz spricht von «einer akuten Wasserknappheit in der öffentlichen Wasserversorgung». Hüttwilen informiert seine Bewohner, dass die Wasserversorgung Seerücken West (WSW) seit kurzem nicht mehr in der Lage ist, die Hochzone am Seerücken mit Wasser zu versorgen. Nebst Eschenz und Hüttwilen sind mit Herdern, Homburg und Mammern drei weitere Gemeinden aus dem Bezirk Frauenfeld an die WSW geschlossen.

Verantwortlich für den aktuellen Engpass zeichnen nebst der Hitzewelle mit fehlendem Niederschlag auch die Nachwirkungen des vergangenen Sommers. WSW-Präsidentin Ingrid von Känel sagt:

«Viele Quellen konnten sich über den Winter nicht richtig erholen.»

Ingrid von Känel, Präsidentin der Wasserversorgung Seerücken West. (Bild: Reto Martin)

Wo gewöhnlich bis zu 100 Liter Wasser pro Minute aus einer Quelle sprudeln, geht teils gar nichts mehr. «Einige schlechtere Quellen sind schon versiegt», sagt von Känel. Im vergangenen Jahr lag der Gesamtverbrauch der WSW bei rund 190'000 Kubikmetern Wasser, was dem Inhalt von rund 1,9 Millionen Badewannen entspricht.

Kein Autowaschen oder Bewässern des Gartens

Die betroffenen Gemeinden warnen nicht nur vor dem Engpass, sondern rufen auch zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf. Aufs Autowaschen sei ebenso zu verzichten wie aufs Befüllen des Schwimmbades. «Am unnötigsten ist jetzt, seinen Rasen zu bewässern», meint von Känel. Wer bei gleissender Hitze seinen Privatgarten sprenge, laufe sowieso Gefahr, dass der Rasen regelrecht verbrennt. Seit vergangener Woche gar von einem Trinkwasserverbot betroffen ist die Landwirtschaft. Sie meint:

«Leider konnten sich nach dem vergangenen Trockenjahr nicht alle Bauern über eigene Leitungen Zugang zu grösseren Gewässern schaffen.»

Grund dafür seien die teils hohen Investitionen. «Deshalb muss jetzt ein Umdenken stattfinden», meint von Känel. Es brauche die Planung von Auffangbecken, sodass Landwirte ihre Kulturen nicht mehr mit Trinkwasser bewässern müssten. Von Känel will aber auch erwähnen, dass sich die Bevölkerung an die aktuellen Gebote hält: «Wir sehen klar, dass der Verbrauch jetzt zurückgeht.»

Ueli Meier, Wasserwart der Gemeinde Mammern, und Ingrid von Känel, Präsidentin der Wasserversorgung Seerücken West, inspizieren das Quellwasser im Wald unterhalb des Schlosses Liebenfels in Mammern. (Bild: Reto Martin).

Dramatisierung Fehlanzeige

Kantonale Empfehlungen nimmt die WSW zur Kenntnis, die ihr Wasser seit Jahren über eine Leitung vom Seewasserwerk Steckborn speist, um es dann je nach Bedarf an ihre Gemeinden zu verteilen. «Früher handelte jede Gemeinde autonom», meint von Känel. Seit dem Hitzesommer 2003 versuche die vier Jahre zuvor gegründete WSW, weitsichtig zu planen. Dramatisieren will von Känel die aktuelle Lage nicht: «Es gibt noch genügend Trinkwasser. Wir rufen jetzt nur zum sparsamen Umgang damit auf.»

Ähnlich sieht es Robert Göttelmann, Hydrologe beim kantonalen Amt für Umwelt. Er und seine Kollegen haben die Trockenheit schon seit Anfang Jahr im Auge, als sich die Grundwasserspeicher nach der letztjährigen Trockenheit nicht erholen konnten. Weil sich die Aussichten trotz prognostizierten Gewittern nicht markant verbessern, könnte Ende Woche erstmals der Fachstab Trockenheit tagen und über flächendeckende Massnahmen befinden.