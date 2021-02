GESCHÄFTSBERICHT Raiffeisen Aadorf erhält erste Covid-Kredite wieder zurückbezahlt Die Raiffeisenbank Aadorf kann in den meisten Geschäftsfeldern zulegen, macht aber leicht weniger Gewinn. Olaf Kühne 09.02.2021, 16.35 Uhr

Bankleitung und Kader der Raiffeisenbank Aadorf: Brigitte Del-Prete, Pascal Heuberger, Jasmin Grob, René Blöchlinger, Patrick Müller (Vorsitzender), Veronica Martins, Anton Sopi, Thomas Kessler und Donato Blasucci. (Bild: ZVG)

Die Aadorfer Raiffeisengenossenschaft ist gleich in drei Gemeinden tätig: an ihrem Hauptsitz in Aadorf sowie in Elgg und Wiesendangen. An das Gewerbe in diesen drei Gemeinden bezahlte die Bank im vergangenen Jahr im Rahmen des Garantieprogrammes des Bundes 7,1 Millionen Franken an sogenannten Covd-19-Krediten aus, wie die Genossenschaft in ihrem Bericht zum Geschäftsjahr 2020 mitteilt. Indes betrug der Umfang dieser Kredite zum Jahresende nur noch 6,5 Millionen, weil 600'000 Franken bereits wieder zurückbezahlt wurden.