Ersatzwahl Wallenwiler kandidiert für den Eschliker Gemeinderat Für die Ersatzwahl in den Eschliker Gemeinderat vom 28. November hat sich ein Kandidat gemeldet: der 49-jährige Roland Gantenbein. Der Parteilose wirkt seit 2017 in der Rechnungsprüfungskommission der Volksschulgemeinde. Olaf Kühne 13.11.2021, 05.00 Uhr

Roland Gantenbein kandidiert für den Eschliker Gemeinderat. Bild: PD

Für einmal ist eine Ersatzwahl nicht einem vorangegangenen Rücktritt geschuldet. Vielmehr ist im Eschliker Gemeinderat ein Sitz vakant, weil im Juni der langjährige Gemeinderat und Vizegemeindepräsident Bernhard Braun zum Gemeindepräsidenten gewählt wurde. Dies als Nachfolger von Hans Mäder, der seit Jahresbeginn als Stadtpräsident von Wil wirkt.

So sind die Eschliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 28. November nicht nur an die Urne gerufen, um über die Sanierung der maroden Mehrzweckhalle Bächelacker zu befinden (unsere Zeitung berichtete). In zwei Wochen gilt es auch, den Gemeinderat wieder zu komplettieren.

Hierfür präsentiert die Interpartei unter dem Vorsitz von Alex Frei (CVP) mit Roland Gantenbein einen Kandidaten, der zwar parteilos, dennoch seit vier Jahren in der Lokalpolitik engagiert ist: Der 49-Jährige ist Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der Volksschulgemeinde.

Bähnler seit über 30 Jahren

Laut dem Kandidatenporträt der Interpartei lebt Gantenbein seit 2007 mit Frau und Kindern in Wallenwil. Beruflich ist er seit über 30 Jahren für die SBB tätig, absolvierte einst die Lehre zum Bahnbetriebsdisponenten, bildete sich zum Betriebsökonomen weiter, verfügt über einen Master of Advanced Studies in Leadership und Management und arbeitet derzeit als Leiter Bauportfolioplanung und -steuerung der Region Ost von SBB Infrastruktur.

In seinem Vorstellungsgespräch bei den Eschliker Ortsparteipräsidenten erläuterte Roland Gantenbein seine Motivation für seine Kandidatur: «Im Gemeinderat möchte sich Herr Gantenbein für eine nachhaltige, bedürfnisgerechte und finanzierbare Entwicklung der Gemeinde einsetzen und vor allem der Jugend eine Stimme geben», schreibt Alex Frei in seiner Mitteilung und bittet die Eschliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger um «eine ehrenvolle Wahl» Gantenbeins.