Münchwilen: Schüler-Widmer ist designierte Gerichtspräsidentin

Ersatzwahl «Unabhängigkeit ist mir ganz wichtig»: Nina Schüler-Widmer kandidiert für das Hinterthurgauer Gerichtspräsidium Am 13. Februar wählt der Hinterthurgau eine neue Bezirksgerichtspräsidentin. Einzige Kandidatin ist die bisherige Berufsrichterin Nina Schüler-Widmer. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 13.01.2022, 12.00 Uhr

Richterin Nina Schüler-Widmer an ihrem angestammten Arbeitsplatz, auf dem Stuhl der Gerichtsvorsitzenden im grossen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Münchwilen. Bild: Olaf Kühne

«Es ist mein Traumberuf», sagt Nina Schüler-Widmer ohne Umschweife. Und damit meint sie noch nicht mal das Amt, welches sie nun anstrebt. Am 13. Februar steht im Hinterthurgau die Ersatzwahl des Bezirksgerichtspräsidiums auf der Agenda, weil der langjährige Amtsinhaber Alex Frei Ende April in den Ruhestand geht.

Einzige Bewerberin für seine Nachfolge ist Nina Schüler-Widmer. Worauf sie sich mit ihrer Kandidatur einlässt, weiss die Braunauerin bestens. Seit nunmehr elf Jahren ist sie im Hinterthurgau Berufsrichterin, zuvor war sie am Bezirksgericht Münchwilen bereits zwei Jahre lang Gerichtsschreiberin.

«Juristisch» ändert sich somit für die 48-Jährige nach ihrer Wahl zur Gerichtspräsidentin nichts. Schon als Berufsrichterin ist sie bei Gerichtsverhandlungen jeweils die Vorsitzende. Als Gerichtspräsidentin ist sie künftig zusätzlich für «administrative» Aufgaben verantwortlich. So zählt das Bezirksgericht Münchwilen 15 Mitarbeitende, dazu kommen vier Bezirks- und drei Ersatzrichter. Nina Schüler-Widmer wird also quasi ein KUM leiten; mit Budgetverantwortung und obendrauf der Aufsicht über Friedensrichter und Schlichtungsstelle. Zudem wird sie zur Ansprechperson für andere Ämter und Gerichte sowie Dritte. Und schliesslich ist sie künftig auch für die Fallzuteilungen an die Berufsrichter zuständig.

Als Richterin, ihr Traumberuf, wird sie wie bis anhin mit einem 80-Prozent-Pensum tätig sein können. Für das Präsidium kommen, zumindest rechnerisch, weitere 20 Stellenprozente dazu.

Keine Ämtlisammlerin

Nina Schüler-Widmer ist Mitglied der FDP. «Einmal stand ich sogar auf der Liste für die Kantonsratswahlen – aber weit hinten», sagt sie und lacht. Denn eigentlich habe sie keine politischen Ambitionen, sie strebe keine Mandate an, keine Ämtli. «Das ist mir ganz wichtig», betont sie. «Als Richterin will ich unabhängig sein.» So komme es für sie persönlich nicht in Frage, eine Führungsfunktion in Interessenverbänden zu bekleiden, die die Unabhängigkeit der Richtertätigkeit tangieren könnte.

«Wir Richterinnen und Richter haben eine Dienstleistungsfunktion», ist Nina Schüler-Widmer überzeugt. Insbesondere im Zivilrecht arbeite sie deshalb gerne nach er Devise «schlichten statt richten». Sie sagt:

«Wenn wir in familienrechtlichen Angelegenheiten gute, einvernehmliche Lösungen finden können, ist das auch für uns befriedigend.»

Denn man dürfe nie vergessen, dass man es immer mit Menschen in den unterschiedlichsten Situationen zu tun habe. Was diesen aber allen gemein sei: «Ein Gerichtsprozess ist für alle Betroffenen eine äusserst emotionale Angelegenheit.» Die aber durchaus auch positiv ausgehen könne. Schmunzelnd erinnert sich Nina Schüler-Widmer an ein Eheschutzverfahren, die Vorstufe einer Scheidung, in dessen Verlauf sich das eigentlich scheidungswillige Paar weinend in die Arme gefallen und schliesslich händchenhaltend aus dem Gerichtssaal gelaufen sei.

Trotz dieser Anekdote sagt sie: «Wir dürfen uns nicht von Emotionen leiten lassen!» Deshalb sei es auch wichtig, dass man sich nicht belasten lasse und jeweils am Feierabend auch abschliessen könne.

Ersatzwahl für Nina Schüler-Widmer voraussichtlich am 15. Mai

Aller Voraussicht nach wird nun Nina Schüler-Widmer am 13. Februar zur Gerichtspräsidentin gewählt. Danach muss sie ganz formell ihren Rücktritt als Berufsrichterin einreichen, worauf der Regierungsrat für diese Funktion eine Ersatzwahl für wahrscheinlich den eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 15. Mai festsetzen wird. «Mein Kollege Stefan Miori und ich haben uns darauf eingestellt, dass wir wohl vier Monate lang nur zwei Gerichtsvorsitzende sein werden», sagt Nina Schüler-Widmer. «Das ist halt dem System geschuldet.»

Immerhin eine weitere Personalie am Bezirksgericht Münchwilen wird ebenfalls am 13. Februar bestimmt werden. Steht doch noch eine Ersatzwahl auf der Agenda: Im vergangenen September wurde die bisherige Ersatzrichterin Simone Ender-Truniger zur Bezirksrichterin gewählt. Für ihre Nachfolge steht die Eschliker Vizegemeindepräsidentin Isabelle Denzler (Die Mitte) als einzige Kandidatin in den Startlöchern.

Zur Person Bild: PD In Romanshorn aufgewachsen Nina Schüler-Widmer ist 48-jährig, verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Braunau. Aufgewachsen ist sie in Romanshorn, wo sie auch die Kantonsschule besuchte. Danach studierte sie Rechtswissenschaften in Zürich und Bern. Es folgten ein Gerichtspraktikum in Weinfelden, ein Anwaltspraktikum in Aadorf, ein Assistenzlehrstuhl für öffentliches Recht an der Uni St.Gallen und eine Anstellung im Justizdepartement des Kantons Appenzell Ausserrhoden. 2009 schliesslich heuerte sie als Gerichtsschreiberin in Münchwilen an, wo sie 2011 in ihr heutiges Amt als Berufsrichterin gewählt wurde. (kuo)

