Thomas Hafner in Sirnacher Gemeinderat gewählt

Ersatzwahl Parteiloser setzt sich in Sirnach gegen FDP-Kandidaten durch Die Ersatzwahl in den Sirnacher Gemeinderat ist eine klare Sache: Mit 1323 Stimmen kann der parteilose Thomas Hafner FDP-Mann Marco Meuri (733 Stimmen) locker distanzieren. Olaf Kühne 28.11.2021, 14.40 Uhr

Thomas Hafner übernimmt im Sirnacher Gemeinderat die Nachfolge von Samuel Mäder. Bild: Ralph Ribi

Einen Promibonus kannten die Sirnacher Wählerinnen und Wähler am Abstimmungssonntag nicht: In der Ersatzwahl für den Gemeinderat gaben sie dem eher unbekannten, parteilosen Busswiler Thomas Hafner den Vorzug gegenüber dem FDP-Kandidaten Marco Meuri.

Letzterer hatte sich in der Gemeinde über Jahre einen Namen gemacht. Weniger in der Lokalpolitik, in welcher er heuer erstmals als Gegner einer neuen Sporthalle in Erscheinung getreten war. Hingegen wurde er als jahrelanger Fasnachtspräsident weit über die Gemeinde hinaus bekannt.

Offensichtlich genügte das nicht für die Wähler. Mit 1323 Stimmen für Thomas Hafner und lediglich 733 für Marco Meuri fiel ihr Verdikt mehr als deutlich aus. Mit 48 Prozent kann sich zudem auch die Stimmbeteiligung sehen lassen. Die Ersatzwahl wurde erforderlich, nachdem Gemeinderat Samuel Mäder seinen Rücktritt per Ende Mai 2022 bekannt gegeben hatte.