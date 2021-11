Thurgauer Grüne greifen den Mitte-Regierungsratssitz nicht an

Ersatzwahl Nachfolge von Regierungsrätin Carmen Haag: Thurgauer Grüne greifen nicht an «Die Chancen auf einen Sitzgewinn sind gering», konstatieren die Thurgauer Grünen. Parteipräsident Kurt Egger bekräftigt aber den Anspruch auf einen Sitz im Regierungsrat. «Wir werden spätestens bei den Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates mit einer Kandidatur wieder präsent sein.» Hans Suter 27.11.2021, 05.05 Uhr

An der Sitzung des Thurgauer Grossen Rates gab Regierungsrätin Carmen Haag ihren Rücktritt per Ende Mai 2022 bekannt. Bild: Andrea Tina Stalder

Durch den überraschenden Rücktritt von Regierungsrätin Carmen Haag (Mitte) per Ende Mai 2022 kommt es am 4.Februar 2022 zu einer Ersatzwahl in die Thurgauer Regierung. In aussichtsreicher Position ist der Arboner Stadtpräsident und Mitte-Kantonsrat Dominik Diezi. Die offizielle Nomination erfolgt am 4. Dezember an der Delegiertenversammlung in Aadorf.

Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Andrea Tina Stalder

Wollte eine andere Partei der Mitte den Sitz von Carmen Haag streitig machen, kämen am ehesten die Grünen in Frage. Doch diese winken ab: «Die Chancen auf einen Sitzgewinn sind gering, und mit Dominik Diezi steht ein fähiger Kandidat zur Verfügung», heisst es in einer Medienmitteilung der Partei. Parteipräsident Kurt Egger erklärt auf Anfrage, die Chancen auf einen Sitzgewinn seien aktuell wohl gering. «Im Prinzip hat die Mitte Anspruch auf den Sitz», fügt der ehemalige Kantonsrat und heutige Nationalrat hinzu.

Kurt Egger, Präsident Grüne Thurgau. Bild: Donato Caspari

Das bedeute aber nicht einen grundsätzlichen Verzicht. Im Gegenteil: «Die Grünen melden grundsätzlich einen Anspruch auf einen Sitz im Regierungsrat an, zielen aber nicht auf eine bestimmte Partei.» Mit 15 Sitzen stellen die Grünen die viertgrösste Fraktion im Kantonsrat. «Bei den Wähleranteilen sind Grüne, FDP, Mitte und SP nahe beieinander. Von diesen vier Parteien hatten einzig die Grünen noch nie eine Regierungsrätin oder einen Regierungsrat», hält Kurt Egger fest. «Wir werden spätestens bei den Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates mit einer Kandidatur wieder präsent sein.»

Aktuell setzt sich die Regierung zusammen aus Monika Knill (SVP, seit 2008 im Amt), Carmen Haag (Mitte, 2014), Cornelia Komposch (SP, 2015), Walter Schönholzer (FDP, 2016) und Urs Martin (SVP, 2020).

Mit 45 Sitzen bildet die SVP die grösste Grossratsfraktion, gefolgt von Mitte/EVP (24), FDP (18), Grüne (15), SP (14), GLP (9) und EDU (5).