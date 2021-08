Ersatzwahl Marc Hoksbergen nimmt nochmals einen Anlauf und kandidiert zum zweiten Mal für den Steckborner Stadtrat Es sei Zeit für die sprichwörtliche Ruhe im Dorf, sagt der 55-jährige Kundenberater. Der Parteilose versuchte sein Glück bereits bei der Ersatzwahl von Michaela Dähler im Januar 2020, damals erfolglos. 03.08.2021, 11.58 Uhr

Marc Hoksbergen will Steckborner Stadtrat werden. Bild: PD

(red) Am 26. September ist in Steckborn Grosswahltag. Zum einen geht es um die Nachfolge von alt Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP). Zum anderen müssen auch die Sitze der zurückgetretenen Stadträte Franz Reithofer (SP) und Micha Ruh (SVP) wieder besetzt werden. Die Frist für offizielle Wahlvorschläge ist am Montag abgelaufen. Der Steckborner Stadtrat hat dazu eine Medienmitteilung auf Ende Woche in Aussicht gestellt. Dass mit Alfred Rickenbach (parteilos) und Moritz Eggenberger (GLP) zwei Altbekannte Pulfer beerben wollen, ist bekannt.