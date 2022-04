SP Hinterthurgau empfiehlt Andreas Schwager als Berufsrichter

Ersatzwahl Hinterthurgauer Sozialdemokraten empfehlen Mitte-Kandidaten für die Ersatzwahl ans Bezirksgericht Andreas Schwager kandidiert für das Amt des Berufsrichters am Bezirksgericht Münchwilen. Nachdem er sich der Mitgliederversammlung der Hinterthurgauer SP vorgestellt hat, empfiehlt ihn die Partei zur Wahl. Olaf Kühne 26.04.2022, 04.35 Uhr

Richterkandidat Andreas Schwager (Die Mitte) posiert mit den Hinterthurgauer SP-Copräsidenten Michel Ketterle und Serge Müller. Bild: PD

«Es gelang ihm eine Mehrheit der Genoss:innen von sich zu überzeugen», schreibt die Bezirkspartei der Hinterthurgauer Sozialdemokraten in einer am Montag verschickten Medienmitteilung. Gemeint ist Andreas Schwager. Der 39-Jährige kandidiert für die Mitte-Partei in der Ersatzwahl vom 15. Mai für das vakante Amt eines Berufsrichters am Bezirksgericht Münchwilen.

Obwohl Andreas Schwager der einzige Kandidat ist, lässt er es sich nehmen, einen regelrechten Wahlkampf zu betreiben. «Ich will, dass die Menschen wissen, wen sie wählen», begründete er sein Engagement in unserer Zeitung. So folgte Schwager jüngst auch der Einladung der SP Bezirk Münchwilen an deren Mitgliederversammlung im Wängemer Restaurant Schäfli.

«Andreas Schwager stellte sich uns vor und erklärte seine Motivation und Qualifikation für das Amt als Bezirksrichter», schreibt die Partei weiter in ihrer Mitteilung. «Speziell seine Arbeit bei einer Rechtsschutzversicherung, wo er sich zum Beispiel mit Arbeits- oder Mietkonflikten beschäftigt, gefiel den Anwesenden.» Die SP Bezirk Münchwilen empfiehlt denn auch Andreas Schwager zur Wahl als Berufsrichter am Bezirksgericht Münchwilen.

Die Ersatzwahl ans Bezirksgericht Münchwilen wurde erforderlich, weil der langjährige Gerichtspräsident Alex Frei Ende April in Pension geht, und an seiner Stelle Berufsrichterin Nina Schüler-Widmer gewählt wurde, wodurch wiederum ab 1. Mai ihr Amt vakant ist.

Weitere Gäste der Mitgliederversammlung waren der scheidende Gerichtspräsident Alex Frei sowie Marina Bruggmann, die neue Thurgauer Kantonalpräsidentin der SP, für welche es sogleich ihr «Antrittsbesuch» im Hinterthurgau war, wie es die Partei formuliert.