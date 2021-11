Nina Schüler für das Münchwiler Gerichtspräsidium nominiert

Ersatzwahl Hinterthurgauer FDP nominiert Nina Schüler-Widmer für das Präsidium des Bezirksgerichts Münchwilen Ende April 2022 geht der langjährige Hinterthurgauer Bezirksgerichtspräsident Alex Frei in Pension. Für die Ersatzwahl vom 13. Februar hat die FDP Bezirk Münchwilen Nina Schüler-Widmer einstimmig nominiert. 23.11.2021, 17.05 Uhr

Blumen für die Nominierte: FDP-Bezirkspräsident Harry Stehrenberger mit Berufsrichterin Nina Schüler-Widmer. Bild: PD

Bezirkspräsident Harry Stehrenberger begrüsste die Mitglieder aus allen Ortsparteien sowie den Vorstand der Bezirkspartei und freute sich, dass nach mehr als zwei Jahren wieder eine persönliche Begegnung möglich war. Nach der Vorstellung durch den Präsidenten hielt Nina Schüler-Widmer eine Nominationsrede, erklärte ihren beruflichen Werdegang mit Stationen in zahlreichen Behörden und Institutionen und ihre Tätigkeit seit 13 Jahren als Berufsrichterin am Bezirksgericht Münchwilen; seit 2018 als Vizepräsidentin. «Sie steht für Kontinuität, Unabhängigkeit und fachliche Kompetenz», schreibt folglich die FDP-Bezirkspartei in ihrer Medienmitteilung.