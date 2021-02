Ersatzwahl Gemeinderat Peter Schellenberg kandidiert für das Matzinger Gemeindepräsidium Die Nachfolge von Gemeindepräsident Walter Hugentobler ist gesichert. In der Ersatzwahl vom 7. März stellt sich der amtierende Gemeinderat als einziger offizieller Kandidat zur Verfügung. Olaf Kühne 05.02.2021, 16.30 Uhr

Peter Schellenberg, Matzinger Gemeinderat und Kandidat für das Gemeindepräsidium. Bild: zvg

Am 7. März steht ein reich befrachteter Urnengang auf dem Programm. Zu drei eidgenössischen Vorlagen gesellen sich in vielen Thurgauer Gemeinden die Gesamterneuerungswahlen der Schulbehörden. In Matzingen bestimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger obendrauf auch ihren neuen Gemeindepräsidenten.

Diese Ersatzwahl wurde erforderlich, weil Amtsinhaber Walter Hugentobler nach zehn Jahren seinen Rücktritt per Ende Mai eingereicht hatte, um danach im Kloster Fischingen Werner Ibig als Klosterdirektor abzulösen.

Auf ein neues Gesicht müssen sich die Matzinger indes nicht einstellen: Einziger offizieller Kandidat ist Peter Schellenberg. Der 57-Jährige wirkt seit zwei Jahren im Gemeinderat, ist dort unter anderem als Ressortverantwortlicher für Umweltschutz, Raumordnung und Volkswirtschaft zuständig. In der Gemeindepolitik engagiert sich Peter Schellenberg aber schon weit länger. Von 2011 bis 2019 war er Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK).

«Bereits in der RPK erhielt ich gute Einblicke in die kommunale Politik», sagt Schellenberg im Gespräch mit unserer Zeitung. Dies sei auch seine Motivation für seine damalige Kandidatur gewesen: «Ich wollte wissen: Was passiert mit unseren Steuergeldern?» Nach acht Jahren in der RPK und weiteren zwei Jahren im Gemeinderat weiss Schellenberg nun nicht nur, wie Steuergelder eingesetzt werden, er ist auch vertraut mit den Aufgaben eines Gemeindepräsidenten.

Der Entscheid zur Kandidatur sei ihm dennoch nicht leicht gefallen. «Dafür habe ich schon einige Nächte gebraucht», sagt er und lacht. Gespräche mit Amtsinhaber Hugentobler hätten ihn dann aber in seinem Entscheid genau so bestätigt wie ein breiter Zuspruch aus der Bevölkerung und aus seinem Bekanntenkreis. Ist doch Peter Schellenberg über seine bisherigen Ämter hinaus in der Gemeinde schon bestens vernetzt. Er ist Mitglied von Männerriege und Gewerbeverein. In beiden Organisationen wirkte er jahrelang im Vorstand, im Gewerbeverein war er zudem Buchhalter und Präsident.

Überhaupt ist Schellenberg ein «Langjähriger»: Seit 27 Jahren leben er und seine Frau in Matzingen, ihre drei Kinder sind erwachsen – und seit 30 Jahren ist Peter Schellenberg in leitenden Funktionen in der Versicherungsbranche tätig, aktuell als zertifizierter Firmen- und Vorsorgespezialist der Helvetia-Generalagentur in Frauenfeld. Diesen Job wird er wohl aber bald kündigen müssen: Das Matzinger Gemeindepräsidium ist mit 80 Stellenprozenten dotiert. «Ich fühle mich jetzt noch im richtigen Alter für einen Stellenwechsel», sagt Schellenberg. «Im Falle meiner Wahl könnte ich bis zu meiner Pensionierung das Gemeindepräsidium während zweier Legislaturen ausüben. Das ist eine gute Dauer.»

Sich selbst sieht der Parteilose als Macher. «Ich bin kein Sesselfurzer», sagt er. «Ich will gestalten und die wenigen Freiheiten, die in der Kommunalpolitik noch bestehen, ausnutzen, um das Beste für die Bevölkerung zu erreichen.» Grössere «Baustellen» in der Gemeinde Matzingen sieht Schellenberg zwar nicht, dafür einige kleinere. «Die Rössli-Kreuzung mit ihrem Einlenker nach Stettfurt ist sicher schon länger ein Problem.» Hier seien nun aber die Weichen gestellt, das Projekt werde voraussichtlich 2022 konkret.

In ein weiteres Matzinger «Sorgenkind» will Peter Schellenberg seine langjährige Berufserfahrung einbringen. Hatte doch die Gemeindeverwaltung in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Abgänge und Wechsel zu verzeichnen. «Ein gut funktionierendes Team ist in der Privatwirtschaft genauso wichtig wie beim Staat», sagt er. «Mit meinem Know-how in Personalführung traue ich mir zu, hier wieder Ruhe reinzubringen.»

Bis zum Wahltermin dauert es noch vier Wochen. Einen eigentlichen Wahlkampf kann Peter Schellenberg coronabedingt nicht betreiben. Als einziger offizieller Kandidat muss er das aber auch nicht. Zur Bekanntmachung seiner Kandidatur setzt er auf Flyer in alle Haushaltungen sowie ein Inserat in der «Matzinger Post». Schliesslich will er nicht einfach bloss gewählt werden, sondern mit einem guten Wahlresultat in seine neue Aufgabe starten.