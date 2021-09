Ernst-Amme-Medaille «Ich wollte mich schon immer für etwas Sinnvolles einsetzen»: Ein Thurgauer erhält als zweiter Schweizer nach 52 Jahren Goldmedaille für seine Verdienste in der Müllerei Anlässlich der diesjährigen Müllereitagung wurde Raimund Eigenmann die Ernst-Amme-Medaille für seine Verdienste für die Müllerei und für vorbildliche Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis verliehen. Der 62-jährige Stettfurter ist nun pensioniert und erläutert die Zukunft des Müller-Berufs. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 28.09.2021, 16.45 Uhr

Raimund Eigenmann mit seiner Ernst-Amme-Medaille. Bild: PD

Ein solches Erfolgserlebnis hatte er nicht erwartet. Raimund Eigenmann wurde bei der diesjährigen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist nach dem deutschen Maschineningenieur Ernst Amme benannt. Der Stettfurter arbeitete seit 1985 in verschiedenen Positionen, zuletzt als Betriebsleiter bei der Swissmill in Zürich. Diesen März ging er in Pension.