Erneuerbare Energie «Planlos und völlig widersprüchlich» hier, «ein kleiner Schritt zur Energiewende» da: Gegner und Befürworter des Windparks in Thundorf und Hüttlingen rüsten verbal auf Die geplante Windkraftanlage auf dem Wellenberg in Thundorf und Hüttlingen polarisiert. Während Gegner nebst der Verschandelung des Ortsbildes auch Lärm, Schattenwurf und Eisschlag fürchten, stellt sich der Gemeinderat von Thundorf hinter den Windpark. Das EKZ als Betreiberin fokussiert auf Transparenz, sucht das Gespräch und will noch im Frühling die genauen Standorte der Windräder präsentieren. Samuel Koch Jetzt kommentieren 17.02.2022, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werner Meier mit Schimmel Amina auf seinem Grubhof, wo das EKZ in unmittelbarer Nähe dereinst Windturbinen errichten will. Bild: Samuel Koch

Amina ahnt gar nichts. Der Schimmel schreitet gemächlich durch den Schnee, die Kandare hält Werner Meier in seinen Händen. Der Eigentümer des Pferdezentrums und Katzenhotels Grubhof zwischen Thundorf und Hüttlingen macht sich Sorgen. Denn unweit von seinem Hof, wo sich der Winterthurer vor über 30 Jahren niedergelassen hat, sollen dereinst mehrere Windkraftanlagen erneuerbare Energie erzeugen.

Im Mai 2020 hat der Grosse Rat der Richtplanänderung Windenergie zugestimmt, womit im Thurgau sechs Gebiete als raumplanerische Grundlage festgelegt sind. Eines davon befindet sich auf dem Wellenberg, direkt um den Grubhof von Werner Meier. Mit dem Verein Lebensqualität Wellenberg hat sich die Gegnerschaft in Stellung gebracht und rüstet verbal auf. Meier sagt:

«Wir können doch nicht sagen, wir müssen die wunderschöne Landschaft erhalten und dann Grossindustrieanlagen in ein Naherholungsgebiet von regionaler Bedeutung bauen. Das ist ein völliger Widerspruch.»

Werner Meier, Vizepräsident Verein Lebenswerter Wellenberg und Eigentümer des Grubhofs. Bild: Samuel Koch

In den vergangenen Jahren, als die Windkraft in der Schweiz und im Thurgau immer konkreter wurde, hat sich Meier vertiefter damit beschäftigt. Man könne nicht gegen die Energiewende sein, «das ist klar», betont er. Aber es dünkt ihn alles sehr planlos, mit Fakten, die noch viel zu wenig erforscht seien. Nebst der verschandelten Landschaft fürchtet Meier von den Grossanlagen Lärm, Schattenwürfe und Eisschlag. «Überall wird der Bau von Windkraftanlagen beschönigt, dabei sind diese absolut unverhältnismässig», moniert Meier.

Für zwei Drittel des Eiffelturms mit Schwertransporten durchs Dorf

Seit einiger Zeit kursieren Visualisierungen mit sieben Windkraftanlagen auf dem Wellenberg mit einer Höhe der sich drehenden Rotorblätter von rund 200 Metern. «Man muss sich das mal vorstellen, das sind zwei Drittel des Eiffelturms», sagt Meier. Die Visualisierungen stammen vom Verband Freie Landschaft Schweiz (FLCH), die laut Meier auf Berechnungen aus der Machbarkeitsstudie des Kantons beruhen sollen.

Visualisierung des Verbandes Freie Landschaft Schweiz mit vier von sieben geplanten Windkraftanlagen gemäss Berechnungen der Machbarkeitsstudie östlich von Lustdorf und Thundorf. Bild: Screenshot

Die Visualisierungen sind auch in einer Publikation im «Tuenbachtaler» zu sehen, einem Heft des Gemeindevereins, das jeweils in alle Thundorfer Haushaltungen verteilt wird. Darin schreiben die Gegner:

«Zahlreiche Schwertransporte von 70 Metern Länge werden das Thunbachtal befahren, und Hunderte von Betonlastwagenfahrten werden den Wellenberg erklimmen. Eine gigantische Angelegenheit!»

Weitere kritische Äusserungen gibt's zu Waldrodungen, welche die Artenvielfalt schädigen, zum Investor, dessen Erzeugnisse aus einer «ineffizienten Stromgewinnung» nach Zürich fliessen, sowie zu überhaupt suboptimalen Windverhältnissen auf dem Wellenberg.

Federführend beim Windprojekt Thundorf ist das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ). Das EKZ hat sich im Mai 2020 wieder als Investor in Stellung gebracht und ein Projekt ausgearbeitet, nachdem es nach 2017 bis zum Entscheid im Grossen Rat lange still geworden war ums Windprojekt auf dem Wellenberg. Andere Thurgauer Windpotenzialgebiete liegen in Braunau, in Sirnach, am Ottenberg und auf dem Seerücken, wobei letzteres in Salen-Reutenen wegen der nahe liegenden Insel Reichenau von einem Entscheid der Unesco abhängig ist.

EKZ statt EKT: Versorgungssicherheit steigt vor Ort Für den Windenergiestandort auf dem Wellenberg zeichnet das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ) verantwortlich. Das Thurgauer Pendant EKT hingegen lässt das Geschäft mit der Windenergie vorbeiziehen. «Planung, Bewilligung, Bau und Betrieb von Windkraftwerken setzen sehr viel Spezialwissen voraus. Dieses aufzubauen, lohnt sich aber nur, wenn eine genügend grosse Zahl von Windturbinen errichtet werden kann», sagte EKT-CEO Martin Simioni gegenüber diesem Medium. Das sei im Thurgau nicht gegeben, weshalb das EKT dem EKZ die Windenergie im Thurgau überlässt. Die zuletzt vom Verein Lebensqualität Wellenberg kolportierte Information in der Publikation des Gemeindevereins Thundorf, wonach der Strom nach Zürich fliesst, stimmt so nicht. «Der Strom fliesst nach physikalischen Gesetzen und geht den Weg des geringsten Widerstandes», sagt EKZ-Mediensprecher Christian Schwarz. Das heisst, dass die Versorgungssicherheit dort steigt, wo der Strom produziert wird. «Wir sind auch offen für Beteiligungsmodelle, aber das ist noch nicht aktuell», ergänzt Schwarz.

EKZ widerlegt Gegenargumente und setzt auf Transparenz

Beim EKZ hat man eine klare Meinung zu den Visualisierungen der FLCH. «Sie entsprechen nicht der Realität», sagt EKZ-Mediensprecher Christian Schwarz. Ebenso wenig sei bisher in Stein gemeisselt, wo die womöglich sieben Windturbinen genau zu stehen kommen, weil das EKZ derzeit erst die Vorschläge für den Variantenentscheid vorbereitet. Im Frühling sollen diese der Öffentlichkeit präsentiert werden, ehe noch dieses Jahr ein Variantenentscheid erwartet wird, etwas verspätet gegenüber dem bereits definierten Zeitplan mit einer geplanten Inbetriebnahme bis frühestens 2026. Schwarz sagt:

«Wir haben einen optimistischen Zeitstrahl, leider kommt es bei solchen Grossprojekten immer wieder zu Verzögerungen.»

Christian Schwarz, Mediensprecher EKZ. Bild: PD

Der Kritik der Gegnerschaft widerspricht Schwarz weitestgehend. Das EKZ habe grosses Interesse daran, die Anlagen möglichst schonend ins Landschaftsbild einzufügen, möglichst weit weg vom Siedlungsgebiet. Zum Lärm etwa erwähnt Schwarz die geltende Lärmschutzverordnung, zum Schattenwurf die notwendigen Abstände. «Wir werden sie alle einhalten müssen», sagt Schwarz. Zum Eisschlag hält das EKZ mit Abstellungen und Heizungen in den Rotorblättern entgegen, um die Gefahr für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

Wohl 2023 entscheiden Versammlungen über Nutzungsplanänderungen

Die Rodungen sind zwar für den Bau der Anlagen erforderlich. Danach seien aber wieder Begrünungen bis zu den Masten der Windturbinen geplant. Und für den Vogelschutz fanden im Herbst Untersuchungen der Vogelzüge statt und sollen derzeitige Beobachtungen der Winternistplätze weitere Erkenntnisse bringen, betont Schwarz. Es sei eine komplexe Aufgabe, die Bevölkerung zu überzeugen, die in Thundorf und Hüttlingen voraussichtlich 2023 an Versammlungen über die Nutzungsplanänderungen abstimmen wird. Schwarz sagt:

«Bis dahin braucht es maximale Transparenz und den Einbezug aller, um die Bedürfnisse aller abzuholen. Und es braucht einen langen Atem.»

In Thundorf weiss das EKZ jedenfalls einen wichtigen Fürsprecher für die Windkraftanlagen an seiner Seite. Der Gemeinderat weibelt schon länger für den Bau von Turbinen, um mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien die vom Schweizer Stimmvolk beschlossene Energiewende umzusetzen. Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier hört nebst negativen Stimmen, wie zuletzt im «Tuenbachtaler», auch wohlwollende Rückmeldungen, etwa in Gesprächen oder aus Leserbriefen in Zeitungen. «Wir müssen etwas machen, auch wenn nicht alle Freude daran haben», sagt er.

Kirchmeier zeigt kein Verständnis dafür, dass alle Strom für elektrisch betriebene Autos, Velos oder Scooter wollen, aber niemand seinen Beitrag für die Stromproduktion leiste. Er betont:

«Wir müssen die Energiewende in kleinen Schritten anpacken, auch bei uns vor der Haustüre.»

Daniel Kirchmeier, Gemeindepräsident Thundorf. Bild: PD

Die geplanten Anlagen befänden sich nicht in unmittelbarer Siedlungsnähe, auch wenn einzelne Thundorferinnen und Thundorf unbestritten davon betroffen seien. Demnächst finden weitere Gespräche statt, auch innerhalb einer vom EKZ zusammengestellten Begleitgruppe, mit Vertretern des Investors, der Gemeinde, von Umweltverbänden wie Pro Natura oder dem WWF, von Interessensgruppen wie dem Verein Lebensqualität Wellenberg, aber auch aus der Bevölkerung. «Wir hoffen, dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren können», ergänzt Kirchmeier, der kürzlich auch in einem News-Beitrag der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» Red und Antwort gestanden ist.

Wenigstens in einem Punkt sind sich Gemeindepräsident Kirchmeier und Grubhof-Eigentümer Walter Meier einig: Auch beim Ausbau von Solaranlagen müsse es vorwärtsgehen. Letzterer plädiert selbst für Windturbinen, «allerdings an Standorten, wo es Sinn macht», wie er sagt. Geld als Entschädigung interessiere ihn nicht. Einen Wegzug oder einen Verkauf seines Hofs schliesst er kategorisch aus und sagt: «Das kommt nicht in Frage, im Notfall ziehe ich alle Register.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen