Sonja Boppart führt in Ermatingen erfolgreich das Kaffee-Restaurant «Haus zum Schiff». Ihrer Meinung nach haben es kleinere Restaurants ohne Festangestellte einfacher.

Sonja Boppart führt in Ermatingen erfolgreich das Kaffee-Restaurant «Haus zum Schiff». Ihrer Meinung nach haben es kleinere Restaurants ohne Festangestellte einfacher.

Ermatinger Gastronomin: «Gäste merken, wenn man als Wirt nicht mehr mag» Sonja Boppart führt in Ermatingen erfolgreich das Kaffee-Restaurant «Haus zum Schiff». Ihrer Meinung nach haben es kleinere Restaurants ohne Festangestellte einfacher. Geraldine Bohne

Sonja Boppart führt das Kaffee-Restaurant Haus zum Schiff. (Bild: Olivia Hug)

Ihr Restaurant hat eine nicht alltägliche Geschichte.



Das Kaffee-Restaurant gibt es seit März 2014. Davor waren die Räumlichkeiten meine Wohnung. Da ich schon immer gerne Gäste hatte und das Kochen liebe, beschloss ich aus den Parterre-Räumen ein Restaurant zu machen.



Mit welchen Leitsätzen führen Sie Ihren Betrieb?



Mein Restaurant soll ein Treffpunkt im familiären Kreis sein. Man soll hier die Seele baumeln lassen können. Bei unseren Produkten achte ich sehr auf Hochwertigkeit und Regionalität.



Haben Sie spezielle Angebote, um Gäste «anzulocken»?



Das Kartenangebot variiert nach Jahreszeit. Im Sommer biete ich zum Beispiel Sachen vom Grill an. Von Herbst bis Frühling können die Gäste am Freitag- und Samstagabend ein Überraschungsmenu buchen. Zudem haben wir immer wieder Lesungen, Musik oder Themenabende. In unserem Restaurant sollte es um das Erlebnis für alle Sinne gehen.



Wie schwierig gestaltet sich das Führen eines Restaurants für Sie in Ermatingen?



Ich kann mich nicht beklagen. Klar ist es finanziell ganz einfach, aber das ist in diesem Metier kein Geheimnis. Wir haben lediglich 30 Plätze und ich habe keine Festangestellten. Meine Mitarbeiter sind unter anderem Freundinnen, Studenten und Nachbarn, die Kuchen backen oder mir bei der Weinauswahl helfen.



Es schliessen immer mehr Restaurants in Ermatingen.



Oft sind das private Gründe. Zudem gehen Pächter immer mehr mit der Miete hoch, wenn sie sehen, dass das Restaurant gut läuft. Und klassische Restaurants sind immer weniger gefragt.



Und das Erfolgsrezept ist…



Man muss speziell sein. Und man sollte immer auch auf sich selbst achten. Ich habe zum Beispiel an drei Tagen in der Woche zu. Das brauche ich, um meinen Lebenstraum so zu gestalten, wie die Gäste ihn wahrnehmen. Gäste merken, wenn man als Wirt nicht mehr mag.



Wie sehen Sie die Zukunft?



Ich habe einen klaren Zeitplan. 2024 wird mein Restaurant wieder schliessen. Das ist vertraglich so abgemacht. Das Restaurant wird dann wahrscheinlich wieder zur Wohnung.