Erinnerungen gegen die Schnelllebigkeit: Eduard Minder, ehemaliger Steckborner Gemeindepräsident, hat Kurzgeschichten über seine Heimat geschrieben Er schreibt über seinen Geburts- und Heimatort: Der Steckborner Eduard Minder hat ein Büchlein mit 14 Kurzgeschichten herausgegeben. Minder nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit, ohne diese zu beschönigen. Margrith Pfister-Kübler 10.10.2020, 16.30 Uhr

Edi Minder hat 14 Kurzgeschichten, die oft in seinem Geburts- und Heimatort Steckborn spielen, veröffentlicht. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«In dieser Flut der Schnelllebigkeit wird viel vergessen. Und an all das, was ich aufgeschrieben habe, werden sich bald nur noch wenige erinnern», sagt Eduard Minder. Er hält sein Büchlein – gedruckt in der Steckborner Druckerei Keller – in der Hand. «Erlebt, erfahren, gehört» lautet dessen Untertitel.

Was Eduard Minder hier veröffentlicht, sind 14 Geschichten, in denen die Vergangenheit und Gegenwart des Städtchens Steckborn und darüber hinaus so aufgeschrieben sind, dass die Schilderungen spannend, vergnüglich, heiter, ernst sowie anekdotenhaft sind und bis zur ausführlichen Würdigung finden.

Eduard Minder, im Freundeskreis kurz Edi genannt, nimmt die Leser mit in die Zeiten seiner Jugend bis heute, erzählt von Menschen und Landschaften. So erfährt der Leser in der Geschichte «Im Dorf», dass das Steckborner Quartier, rund 300 Meter südlich des Bahnübergangs Richtung Frauenfeld, «Dorf» heisst.

Sie versuchten, die Automarken zu erraten

Er nimmt den Leser mit in die Zeit, als Minder als Sohn des «Sonne»-Wirts aufwächst, wo man jeden Menschen kennt, jedes Haus, wo die Handwerker – Schuhmacher, Wagner, Küfer, Maler oder Schreiner, der auch Särge anfertigte und dem man die defekten Glasscheiben zum Einsetzen eines neuen Glases bringen konnte – miterleben durfte. Und wer nicht selbst ein kleines Gewerbe betrieb, arbeitete in der Bernina oder Kunstseide.

Edi Minder belegt, dass die wenigsten Leute auswärts arbeiteten, das waren nur Monteure oder Vertreter. Er richtet den Blick auf die Autobesitzer, die am Wochenende in ihren Ferienhäusern weilten. Autobesitzer von Frauenfeld oder dem westlichen Grosskanton Zürich, wo die Steckborner Kinder abends am Strassenrand sassen und versuchten, die Automarken zu erraten und für die teuren Modelle schwärmten.

Wie viel kann man eigentlich wissen über das Steckborner Leben? Edi Minder zeigt mit seinen Geschichten, dass diese voll unerwarteter Spuren und unerwarteter Einsichten sind. Von «Die Amme», «Samichlaus», «Räbelichtli», «Steckborner Jahrmarkt», «Beim Kunstmaler» über den «General», «Ruhn abtreten» bis «Winter ade» oder «Nur der Mond schaut zu», um einige Titel zu nennen.

Er schreibt über die Vergangenheit, ohne sie zu beschönigen

Minder beschreibt, wie es gewesen ist, eine Welt, die heute faszinieren muss, nachdem nicht sicher ist, ob die Schnelllebigkeit der hoch technisierten, digitalen Welt wirklich zu unserem Besten ist. Er tut das, ohne etwas zu beschönigen von der guten alten Zeit, von der man weiss, dass sie gar nicht immer so gut war. In Minders Geschichten gibt es viel zu entdecken.

Es handelt sich also bei diesem Büchlein um ein Werk für einen grossen und unterschiedlichen Leserkreis. Der Herausgeber Eduard Minder, Jahrgang 1939, lebt in seinem Geburts- und Heimatort Steckborn mit seiner Familie. Er war kaufmännischer Angestellter, Primarlehrer und Gemeindepräsident, daneben während 20 Jahren politisch aktiv als Kantonsrat (SP) und Lokalfernsehproduzent.

Hinweis: Erhältlich ist das Büchlein in der Druckerei Steckborn oder bei Eduard Minder privat, Telefon 052 761 26 04, Preis 6 Franken.