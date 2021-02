ERFOLGSGESCHICHTE Dank Corona und neuem Standort: Bibliothek Sirnach erzielt Rekord Während zweier Monate war sie geschlossen, im Sommer konnte sie umziehen: Vergangenes Jahr verbuchte die Sirnacher Bibliothek so viele Ausleihungen wie noch nie. Olaf Kühne 05.02.2021, 16.40 Uhr

Seit Sommer 2020 steht die Sirnacher Bibliothek prominent an der Winterthurerstrasse. (Bild: Roman Scherrer)

Während die geplante Dreifachturnhalle derzeit im Gegenwind steht, ist ein anderes Sirnacher Bauprojekt eine einzige Erfolgsgeschichte: die Bibliothek. Bereits ihr politischer Weg war ein einfacher: Vor genau zwei Jahren genehmigten 73 Prozent der Stimmbürger an der Urne einen Zwei-Millionen-Kredit für den Umbau der gemeindeeigenen Liegenschaft «Alte Migros».

Anderthalb Jahre später, im vergangenen Sommer, konnten dann Mütter- und Väterberatung sowie Jugendtreff an der Winterthurerstrasse einziehen – und prominent im Erdgeschoss die neue Bibliothek. Wieder ein halbes Jahr später kann Carmen Asprion nun vermelden: «Ein absoluter Rekord.» Damit meint die Sirnacher Bibliotheksleiterin die Anzahl an Ausleihungen im vergangenen Jahr. 55'411-mal wurde 2020 ein Buch, ein Hörbuch, eine DVD oder eine Zeitschrift ausgeliehen, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 3004 Ausleihungen bedeutet.

Das Team der Sirnacher Bibliothek: Trudy Scherrer, Christine Gründler und Carmen Asprion. (Bild: Roman Scherrer)

«Trotz oder vielleicht wegen Corona», mutmasst Carmen Asprion in ihrer Mitteilung. Tatsächlich war die Einrichtung im vergangenen Frühling pandemiebedingt während acht Wochen geschlossen. Dennoch dürfte – nebst dem neuen, prominenten Standort – das Coronavirus wohl eher einen positiven Effekt auf den Erfolg der Bibliothek gehabt haben. Waren doch just Kinder die mit Abstand besten Kunden der Einrichtung. Über 28'000 Ausleihungen gingen auf ihr Konto, während Jugendliche gut 14'000 beisteuerten, Erwachsene knapp 13'000.

Corona prägt auch weiterhin den Alltag der Sirnacher Bibliothek. Zwar bleibt sie trotz Teillockdown geöffnet. Indes gilt auch hier Maskenpflicht für Personen ab zwölf Jahren, Sitzgelegenheiten sind abgesperrt, und vorerst bis Ende Februar sind sämtliche Veranstaltungen abgesagt.