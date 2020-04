Erfahrungen zum Fernunterricht: Thurgauer Bildungsverantwortliche tauschen sich mit Schulen aus Um direkt zu erfahren, was für Erfahrungen die Thurgauer Schulen in den Wochen des Lockdowns gemacht haben, trafen sich Regierungsrätin Monika Knill und Beat Brüllmann, Chef des Amts für Volkschule, exemplarisch mit Vertretern zweier Schulen. 24.04.2020, 10.52 Uhr

Fernunterricht in der Frauenfelder Primarschule Oberwiesen.

Bild: Donato Caspari

(red/lsf) Regierungsrätin Monika Knill, Vorsteherin des Departements für Erziehung und Kultur, und Beat Brüllmann, Leiter des Amts für Volkschule, trafen sich am Mittwoch mit Vertretern zweier Steckborner Schulen.Die Verantwortlichen des Kantons wollten sich über die Umsetzung der angeordneten Massnahmen ins Bild setzen lassen und Erkenntnisse gewinnen in Bezug auf die geplante Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai.