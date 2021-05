Erdbeeren «Alle von Hand eingesetzt»: Beim Freidorfer Urs Wehrle beginnt die Ernte der rund 70'000 Erdbeerpflanzen Schweizer Erdbeeren können länger reifen als importierte. Die Produzenten müssen keine Sorten anbauen, die für lange Transporte geeignet sind. Der Freidorfer Urs Wehrle könnte auf Direktzahlungen verzichten, aber nicht auf Pestizide und Zollschutz. Thomas Wunderlin 04.05.2021, 17.30 Uhr

Ralph und Urs Wehrle haben vor drei Jahren ein Treibhaus gebaut, um darin Erdbeeren anzubauen. Bild: Ralph Ribi

In die schwarzen Plastikschalen legen die polnischen und rumänischen Saisonarbeiter grössere, gleichförmige und rundum rote Erdbeeren. Diese werden als Extraklasse verkauft, bei Coop etwa unter dem Label Primagusto.

Die andern Erdbeeren füllen sie in Kartonschalen ab; sie gelten als erste Qualität. Dazu zählen kleinere Erdbeeren und solche mit bizarren Formen, die Urs Wehrle als missgebildet bezeichnet.

Die erste Qualität und die Extraklasse. Bild: Ralph Ribi

Was besser als erste Qualität sein soll, das muss völlig ausgereift sein, erklärt der 52-jährige Beerenpflanzer aus Freidorf. Nur erste Qualität beispielsweise ist eine grössere Erdbeere mit einer spitz auslaufenden, weisslich-grünen Ausbuchtung: In diesem Bereich ist die Frucht nicht ausgereift.



Wie bei über 100 andern Thurgauer Beerenpflanzern beginnt bei Wehrle in diesen Tagen die erste Ernte. Während er und sein 28-jähriger Sohn Ralph im Winter allein auf dem Hof arbeiten, kommen im Sommer bis zu 30 Saisonarbeiter dazu.



Urgrossvater betrieb Milchwirtschaft und Obstanbau

Wehrle hat Aussicht auf den Bodensee. Der Hof liegt auf einem Hügel namens Hohenbühl auf 560 Metern über Meer. Seine Vorfahren lebten hier von Milchwirtschaft und Obstanbau.

Wehrle hat auch noch ein paar Kühe im Stall. Aber vor dreissig Jahren begann er, auf Beeren umzustellen. Auf freiem Feld gedeihen jetzt Stachel-, Johannis- und Heidelbeeren. Auch Minikiwi baut Wehrle an, doch sind sie dieses Jahr erfroren.

Vor drei Jahren begann Wehrle, Erdbeeren zu pflanzen. Dafür hat er auf einer Grundfläche von einem Hektar ein Treibhaus gebaut. Denn im Freiland kann man Erdbeeren nur ein oder zwei Jahre lang anbauen. Danach greifen Wurzelkrankheiten um sich, weshalb man für auf eine Ackerfrucht wie Getreide, Gerste oder Mais wechseln muss. Und für Ackerbau ist das Hügelland laut Wehrle nicht geeignet:

«Überall sind Bördli und Bächli.»

Es ist kühl an diesem Montag; kleine Hagelkörner fallen vom Himmel. Im Treibhaus ist es hingegen an die 20 Grad warm. Der Boden besteht aus festgetretener Erde. Einige verrottende Blätter liegen herum.

Lange Schalen sind in Gestellen auf etwa 1,5 Meter ab Boden montiert, was die Pflege- und Erntearbeiten erleichtert. Darin wachsen rund 70'000 Erdbeerpflanzen. Wehrle betont: «Alle von Hand eingesetzt.»

Bewässerung nur mit Regenwasser

Die Erdbeeren wurzeln in einer Art Blumenerde, die gut Feuchtigkeit speichert. Zur Bewässerung verwendet Wehrle ausschliesslich Regenwasser, das vom Treibhausdach rinnt und über einen Weiher in einen 100'000-Liter-Tank gepumpt und über ein Röhrensystem auf die Erdbeeren verteilt wird.

Im Treibhaus gibt es drei Erdbeerernten pro Saison, im Freilandanbau nur eine. Bild: Ralph Ribi

Das überschüssige Wasser wird samt dem darin gelösten Dünger wieder in den Bewässerungskreislauf zurückgeführt. Bei Bedarf wird das in den Rohren zirkulierende Wasser mit einer Gasheizung erwärmt, damit die Erdbeerpflanzen nicht erfrieren.

Für die zweite Ernte werden ab Mitte Mai neue Pflänzchen in Schalen ausserhalb des Treibhauses gesetzt. Anfang Juni kommen sie in die Halle; ab Ende Juni können die Früchte geerntet werden. Die dritte Ernte folgt im August.

Wehrle verkauft seine Beeren über die Tobi Seeobst in Egnach. In der Regel liegen die Erdbeeren einen Tag nach dem Pflücken in den Regalen der Grossverteiler. Je kürzer diese Zeitspanne, umso süsser die Früchte, da Erdbeeren nach dem Pflücken nicht nachreifen. Vom Endpreis erhält er gut 50 Prozent.



Kosten sind in der Schweiz deutlich höher als in anderen EU-Ländern

Einheimische Produzenten können auch geschmackvollere Sorten verwenden als die ausländische Konkurrenz. Diese sind auf festere Sorten angewiesen, die für einen langen Transport geeignet sind. Dennoch könnte der Schweizer Erdbeeranbau laut Wehrle ohne Zollschutz nicht überleben:

«Das Preisniveau ist zu hoch.»

Die Kosten der Löhne und von Materialien wie Dünger seien in der Schweiz deutlich höher als in den EU-Ländern.

Die Saisonarbeiter kommen aus Polen, Rumänien und Portugal. Bild: Ralph Ribi

Im Treibhaus sind die Erdbeeren vor Feuchtigkeit geschützt. Somit ist der Befall an Pilzen und Läusen gering. Auf der Unterseite der Blätter machen sich jedoch Spinnmilben breit und lassen die Blätter absterben. Ohne ein Pestizid, das die Milbeneier zerstört, gehe es nicht, sagt Wehrle:

«Wir brauchen eine Spritzung.»

Die biologische Alternativen reichten nicht. Schlupfwespen-Nützlinge beispielsweise sollten die Milben fressen, bevor diese in den Winterschlaf fallen. Wehrle sagt:

«Die Nützlinge sind Mimösli; unter 18 Grad machen sie nichts mehr.»

Angeboten wird auch algenbasiertes Pflanzenstärkungsmittel sowie ein Rapsölpräparat, das den Milben das Einnisten erschweren soll. Die Wirkung ist begrenzt.

Lieber ohne Direktzahlungen als ohne Pestizide



Wird die Trinkwasserinitiative am 13. Juni angenommen, verzichtet Wehrle nach der Übergangsfrist auf Direktzahlungen. Für ihn ist der Fall klar, da Direktzahlungen bei Beerenpflanzern nur einen geringen Teil des Umsatzes ausmachen.

Hingegen hat er «keinen Plan» für den Fall, dass die Pestizidinitiative angenommen würde. Seit zwanzig Jahren forsche man nach einem biologischen Ersatz für die Akarizide, den Mitteln gegen Milben. Gefunden habe man nichts Vergleichbares.

Nur die reifen Erdbeeren werden gepflückt; am nächsten Tag liegen sie in den Regalen der Grossverteiler. Bild: Ralph Ribi

Wehrle befürchtet, dass die Importe von nicht-biologisch angebauten Nahrungsmitteln auch bei einer Annahme der Pestizidinitiative möglich bleiben. «Aber für uns hier gilt das Verbot.»