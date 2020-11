Er liess einen Bekennerbrief in der Küche zurück: Der 21-Jährige, der in Frauenfeld seine Grossmutter enthauptet hat, ist nicht schuldfähig Am 25. November findet am Bezirksgericht Frauenfeld die Verhandlung statt. Die Staatsanwältin beantragt eine kleine Verwahrung für den Beschuldigten und einen Landesverweis. Ida Sandl 17.11.2020, 18.30 Uhr

Das Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse. Reto Martin

Freispruch, da nicht schuldfähig: Das beantragt die Staatsanwaltschaft Thurgau im Fall der enthaupteten Grossmutter. Für den 21-jährigen Angeklagten soll allerdings eine stationäre Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen angeordnet werden. Ebenfalls beantragt die Staatsanwältin eine Landesverweisung für die Dauer von 15 Jahren.

Das geht aus der Anklageschrift hervor, die das Bezirksgericht Frauenfeld am Dienstag versandt hat. Der Prozess findet am 25. November in Frauenfeld statt.

Laut Gutachten keine Einsicht in seine Tat

Etwa drei Monate nach der grausamen Tat war über den gebürtigen Mazedonier mit italienischem Pass ein forensisch-psychiatrisches Gutachten erstellt worden. Es kommt zum Schluss, er habe aufgrund seiner psychischen Krankheit keine Einsichtsfähigkeit in die Tötung seiner Grossmutter gehabt.

Für ihn soll deshalb eine stationäre Massnahme entsprechend Art. 59 Absatz 3 Strafgesetzbuch angeordnet werden. Diese Massnahme ist auch als kleine Verwahrung bekannt. Voraussetzung dafür ist, dass der Täter als gefährlich eingestuft wird. Nach fünf Jahren kann die Massnahme verlängert werden, falls vom Straftäter noch immer eine Gefahr ausgeht.

Wochen zuvor hat er den kleinen Bruder auf dem Bett fixiert

Einige Wochen vor der Tötung der Grossmutter hat der Beschuldigte seinen jüngeren Bruder im Zimmer eingesperrt und auf dem Bett fixiert. Erst als sein anderer Bruder die Zimmertüre eintrat, liess der Beschuldigte von seinem Opfer ab. Auch für diese Freiheitsberaubung ist er laut Gutachten nicht schuldfähig.

Einen Kollegen mit Faustschlag verletzt

Wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz, Tätlichkeiten und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz soll er dagegen mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse bestraft werden. Der Beschuldigte habe eine Schreckschusspistole, die er gefunden habe, mit sich herumgetragen. Er habe einem Kollegen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und wiederholt Marihuana konsumiert.

Am 16. Oktober 2018 eskalierte die Situation mit seltener Brutalität. Der Beschuldigte soll seine Grossmutter, die gerade betete, von hinten angegriffen haben. Er habe die Frau mit beiden Händen stranguliert, bis sie bewusstlos war.

Mit dem Kopf im Rucksack wollte er fliehen

Als das Opfer reglos am Boden lag, habe sich der Beschuldigte in der Küche ein Rüstmesser geholt und das Opfer mit einem Stich in die Brust getötet. Dann habe er ihren Kopf mit dem Messer abgetrennt.

Den Kopf steckte er, verpackt in einen Plastiksack, in seinen Rucksack. Er habe sich seine Jeansjacke angezogen und einen Fischerhut aufgesetzt. In der Küche hinterliess er einen Abschieds- oder Bekennerbrief. Dann fuhr er mit dem Zug zum Flughafen Zürich, wo die Polizei ihn verhaftete.