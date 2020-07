Er hat die Autoscheibe mit einem Besenstiel zertrümmert: Dreister Dieb klaut in Wil am helllichten Tag die Tageseinnahmen eines Thurgauer Obstbauers Der Amliker Obstbauer Walter Boltshauser wurde in Wil bestohlen – nicht zum ersten Mal. Olaf Kühne 09.07.2020, 05.20 Uhr

Die Seitenscheibe fehlt, die Scherben sind entfernt: Walter Boltshauser vor seinem Lieferwagen. (Bild: Olaf Kühne)

Wütend, vor allem aber enttäuscht und ohnmächtig. Walter Boltshauser macht keinen Hehl aus seiner Gefühlslage. Der pensionierte Obstbauer aus dem Amliker Weiler Griesenberg fährt seit 46 Jahren samstags nach Wil, um seine Produkte zu verkaufen. Äpfel, Kartoffeln, Eier, Kirschen. Manches selber produziert, manches zugekauft. Aber nicht auf dem Wochenmarkt in der Altstadt, sondern beim Schwanenkreisel vor dem Ochsner Sport.

Auf privatem Grund, wie Boltshauser betont. «Ich konnte deshalb auch während des Coronalockdowns verkaufen», sagt er und schmunzelt. Wenn er aber vom vergangenen Samstag erzählt, wird seine Miene wieder ernst. «Es war kurz nach 16 Uhr, ich hatte meinen Stand zusammengeräumt, meinen Lieferwagen abgeschlossen und war für wenige Minuten in der Tiefgarage.» Als er zurückkehrte, fand er seinen Bus mit eingeschlagener Seitenscheibe vor; zertrümmert mit einem Besenstiel.

«Meine ganzen Tageseinnahmen, weit über tausend Franken, waren weg», ärgert sich Walter Boltshauser. «Und der Schaden am Auto ist nochmals beträchtlich höher – alles ohne Versicherung.» Die Polizei sei zwar schnell zur Stelle gewesen und habe einen Rapport erstellt, ihm zugleich aber auch wenig Hoffnung gemacht, dass er jemals wieder zu seinem Geld kommen werde.

«Das war jetzt das sechste Mal in 46 Jahren, dass mir in Wil die Kasse gestohlen wurde», erzählt Boltshauser weiter. Dass ihm aber am hellichten Tag mitten in der Stadt mit einem Besen die Autoscheibe eingeschlagen wird, das sei eine neue Dimension. «Der Dieb muss mich längere Zeit beobachtet haben. Er wusste genau, dass ich nach Verkaufsschluss meinen Stand in der Tiefgarage verräume und deshalb einige Minuten weg bin.» Dies hinterlasse bei ihm ein Gefühl der Ohnmacht.

«Und enttäuscht bin ich, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass an einem solch belebten Ort mitten in der Stadt niemand etwas gesehen haben will.»

Von all dem unterkriegen lassen will sich der Rentner aber nicht. «Nach 46 Jahren habe ich viel zufriedene und treue Stammkunden, das macht mir weiterhin Freude.» Zudem sei er auch auf das Einkommen angewiesen, der finanzielle Verlust sei schmerzhaft für ihn. «Heutzutage muss man wirklich auf alles aufpassen», sagt Walter Boltshauser immer noch verärgert – und freut sich dennoch auf den nächsten Samstag.