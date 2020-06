Er attackierte einen Pfleger und stiess mehrfach Todesdrohungen aus: Thurgauer Langzeithäftling bleibt verwahrt Das Thurgauer Obergericht bestätigt die Verwahrung eines 31-jährigen, der 2009 einen Pfleger der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen mit einer Schere verletzte. Thomas Wunderlin 16.06.2020, 05.20 Uhr

B. wird in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf verwahrt. Ennio Leanza / KEYSTONE, 13. Juli 2017

An der Anhörung vor dem Thurgauer Obergericht scheint sich der 31-jährige B. zurückgehalten zu haben. Jedenfalls ist im kürzlich veröffentlichen Urteil keine derartige Äusserung vermerkt, wie er sie vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen ausgestossen hatte. Dort hatte er angekündigt, wenn er nicht aus der Haftanstalt Burgdorf entlassen werde, gebe es irgendwann einen Toten.

Mit dieser Drohung sabotierte B. selber seinen Antrag, aus der Verwahrung entlassen zu werden. Denn für das Gericht ist entscheidend, ob der Langzeithäftling nach seiner Freilassung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.



Körperverletzung und Brandstiftung



2009 hatte B. einen Pfleger der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen angegriffen und mit einem gezielten Stich einer Schere am Hals verletzt. Im Dezember 2011 setzte er seine Zelle in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies im zürcherischen Regensdorf in Brand. Das Thurgauer Obergericht verurteilte ihn 2013 wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Brandstiftung zu vier Jahren Freiheitsentzug. Die Strafe wurde zugunsten des Massnahmenvollzugs aufgeschoben; das heisst, er wurde stationär therapeutisch behandelt.

Doch B. ist ein schwieriger Klient. So verrichtete er einmal sein Geschäft auf dem Zellenboden, um es anschliessend durch die Essklappe in den Vorraum zu werfen. Irgendwann erklärte sich keine geeignete Institution mehr bereit, den schwierigen Klienten aufzunehmen. Das Bezirksgericht Kreuzlingen beschloss im September 2019 die ordentliche Verwahrung.

Seit November 2019 befindet sich B. wieder in der Pöschwies.

Dort wird er wohl eine Weile bleiben. Das Obergericht bestätigt das Urteil des Bezirksgerichts. Dabei stützt es sich unter anderem auf ein Gutachten, welches den Aufenthalt in Regensdorf für B. als den geeignetsten Ort bezeichnet.

Gegen den Vorwurf des Verteidigers, B. werde einfach weggesperrt, verweist das Obergericht auf die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen Vollzugsöffnungen in Form von Ausgang und Urlaub zu erlangen. Nicht zuletzt B. selber hatte verlangt, von Burgdorf nach Regensdorf verlegt zu werden. Gemäss Obergericht «erscheint der Beschwerdeführer im höchsten Mass als behandlungsbedürftig»; in einer Therapie müssten wohl auch «Missbrauchs- und Gewalterlebnisse» aus seiner Kindheit und Jugend aufgearbeitet werden.

Über langen Zeitraum hochaggressiv

Gemäss Gutachten war B. verwahrlost aufgewachsen. Mit Wutausbrüchen habe er seine Ohnmacht kompensiert. Später habe er gelernt, durch aggressives Verhalten seine Ziele zu erreichen. Nach Ansicht des Obergerichts würde ein Therapeut «sehr lange» brauchen, um B.s Vertrauen zu gewinnen. Allerdings ist B. offensichtlich nicht bereit, sich einer Therapie zu unterziehen.

Das Obergericht hatte ihn schon einmal als gemeingefährlich eingestuft. Auch das Bundesgericht bezeichnete es 2019 als besorgniserregend, dass B. sich «viele Male und über einen langen Zeitraum hinweg hochaggressiv verhalten hat». Unter anderem drohte er im Juni 2019 einem Gefängnismitarbeiter: «Ich steche dich ab.»