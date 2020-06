Glosse Entweder vor oder nach 1798. Oder: Wieso es in 20 Jahren einen zweigeteilten Lehrplan gibt im Thurgau und Frauenfelder Schüler keine Meister im Flatrate-Saufen sind

Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei leckt nach dem Standortentscheid zum Historischen Museum Thurgau Wunden und wirft einen Blick in die Zukunft der kantonalen Lernlandschaft. Mathias Frei 10.06.2020, 04.10 Uhr

Diese Mariastatue bleibt auch in Zukunft am Standort Frauenfeld. (Bild: PD, Frauenfeld, 2015)

Einmal mehr hat niemand an die Kinder gedacht. Ist ja für eine Primarschulklasse aus Frauenfeld nicht zumutbar – geschweige denn für Unterstüfler aus Diessenhofen. Es ist Frühsommer 2039, und bei all dem ADHS kann man die Kleinen ja nicht einfach mal für eine halbe Tagesreise nach Arbon ruhigstellen.

Mathias Frei, Redaktor Thurgauer Zeitung. Bild: Reto Martin

Wer hätte sich denn denken können, dass es doch noch ein wenig dauert – bis zur Eröffnung des neuen Historischen Museums Thurgau im Frühling 2039. Der Kanton hat zwar auf alle Begehrlichkeiten reagiert. In Au, Kesswil, Wigoltingen, Niederneunforn und Schönholzerswilen sind bereits Museumsdependancen eröffnet. Fünf weitere Museumsstandorte sollen noch folgen. Sicher ist sicher. Und Arbon hat mittlerweile einen stattlichen Museumscluster mit dem MoMö, dem Sauriermuseum, dem Trinkspielemuseum und dem Abwassermuseum. Aber eben: Dass Arbon dereinst vom ÖV abgehängt werden könnte, konnte niemand erahnen. Wenigstens fährt noch zweimal täglich ein Museumsbus von St.Gallen in die «Internationale Bodensee-Museumscity».

Auf derartige Unwägbarkeiten reagiert der Kanton pragmatisch – wie immer. Bereits auf Beginn des Schuljahres 2040/41 soll der Lehrplan Volksschule Thurgau zweigeteilt werden. Im Lehrplan Volksschule Frauenfeld sieht die Stundentafel nur noch ältere Thurgauer Geschichte vor. Im Lehrplan Volksschule Arbon fällt alles vor 1798 raus. Ersatzweise wird den Kindern alles über Saurier, Fäkalienkunde und Rauschtrinken mit Most beigebracht. Was es halt fürs Leben braucht. So macht man das im Thurgau.