Auf eine Entspannung muss die Rehaklinik Dussnang noch bis Juni warten Die Rehaklinik Dussnang wird von den Lockerungen der Coronamassnahmen profitieren – aber nicht sofort. Olaf Kühne 17.04.2020, 16.55 Uhr

Die Rehaklinik Dussnang ist derzeit nur zu einem Viertel belegt. Vorübergehend wird die Auslastung sogar noch sinken. Bild: Olaf Kühne

Der Weg zurück in die Normalität ist noch weit. Zwar hat der Bundesrat am Donnerstag bekanntgegeben, dass am 27. April Spitäler wieder ihren «Normalbetrieb» aufnehmen dürfen und somit unter anderem auch nicht dringliche Eingriffe wieder vorgenommen werden können. Das ist eine gute Nachricht – auch für die Rehaklinik Dussnang. Ist doch der einstige Kneipphof darauf angewiesen, von Ärzten und Spitälern Patienten zur Rehabilitation zugewiesen zu erhalten.