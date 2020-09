Illegal entsorgtes Sperrgut in Aadorf: Gemeinde verzichtet auf Anzeige An der Wiesentalstrasse in Aadorf sorgen illegal entsorgte Möbel für Unmut. Die Gemeinde belässt es bei einem Appell an die Vernunft. Olaf Kühne 23.09.2020, 11.30 Uhr

Ein Mitarbeiter des Aadorfer Werkhofes kümmert sich um die illegal am Strassenrand deponierten Möbel. (Bild: ZVG)

Nein, eine Strafanzeige werde man nicht einreichen, sagt Matthias Küng auf Anfrage unserer Zeitung. Überhaupt will Aadorfs Gemeindepräsident die Angelegenheit nicht über Gebühr skandalisieren.

Matthias Küng

Gemeindepräsident Aadorf (Bild: Olaf Kühne)

In den aktuellen Aadorfer Gemeindenachrichten berichtet das kommunale Amt für Umwelt von «illegalen Entsorgungen am Strassenrand». Illustriert ist die Nachricht mit Bildern einer nicht sonderlich hübschen Kunstledersofagarnitur und einer unappetitlichen, gebrauchten Matratze. Es sei in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass derartiges Sperrgut insbesondere auf dem Trottoir entlang der Wiesentalstrasse mitten im Dorf aufgetaucht sei.

Doch auch wenn sich die aktuellen Meldungen alle auf die Wiesentalstrasse beziehen, antwortet Matthias Küng auf die entsprechende Frage: «Das Quartier ist kein Problemfall. Einen solchen haben wir nirgendwo in der Gemeinde.» Vielmehr gehe man von einer zufälligen Häufung aus. Auch sei es selbst während des Coronalockdowns nie zu auffällig vielen illegalen Abfallentsorgungen gekommen.

Eine alte Matratze gehört ebenfalls zu den illegal entsorgten Gegenständen. (Bild: ZVG)

Viel Lärm um nichts, also? Nicht ganz. «Die Sache ist natürlich ärgerlich», sagt Küng. «Aber anstatt nur die Faust im Sack zu machen, wollten wir mit der Veröffentlichung in den Gemeindenachrichten darauf hinweisen, dass man solche Gegenstände einfach mit genügend Gebührenmarken versehen und so ganz legal entsorgen könnte.»

Weniger entspannt sah man einen ähnlichen Fall vor zwei Jahren in der Nachbargemeinde Eschlikon. Indes handelte es sich dort um Elektroschrott, der zudem im Wald und nur wenige Meter entfernt von der Entsorgungsfirma Inno Recycling illegal deponiert worden war. Die Gemeinde erstattete Anzeige. Und Anfang Monat reagierte der Eschliker Gemeinderat auf wiederholtes Littering – mutmasslich durch Jugendliche – auf dem Kinderspielplatz Herdern mit einer umfangreichen Verbotstafel und dem Aufruf, beobachtete Zuwiderhandlungen der Polizei zu melden.