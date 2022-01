Am Morgen früh machen die Männer vom Werkhof sauber

Entsorgung «Teures Essen landet im Kübel, aber die Leute sind zu sparsam für Abfallsäcke»: Der Werkhof Frauenfeld trifft auch ohne Bechtelisnacht auf viel Müll Seit Beginn der Pandemie kommt es in Frauenfeld vermehrt zu Littering und Vandalismus. Die ausgefallene Bechtelisnacht hat die Situation nicht verändert. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.10 Uhr

Hanspeter Luzio, Mitarbeiter des Werkhofs, wechselt Abfallsäcke am Frauenfelder Bahnhof aus. Bild: Benjamin Manser

Dieses Jahr können sich die Teammitglieder des städtischen Anlageunterhalts auf ihre gewöhnliche Arbeit konzentrieren. Da bleibt selbst ohne die Bechtelisnacht genügend zu tun. Markus Wenger, Teamleiter Unterhalt Anlagen des Werkhofs Frauenfeld, sagt: «Einerseits finde ich es schade, dass wir auf die Bechtelisnacht verzichten mussten, weil somit eine wichtige Frauenfelder Tradition wegfällt.» Andererseits lasse dieser Ausfall mehr freie Kapazitäten für andere Arbeiten offen.

Die Mitarbeitenden des Werkhofs Frauenfeld sind in vier Bereiche unterteilt. Ein Bereich kümmert sich um die Gewässer. Diese Arbeit dreht sich rund um das Wohlergehen von Naturschutzgebieten und Flüssen. Der zweite Bereich ist für Strassen und Verkehrswege zuständig. Die Mitarbeitenden sind oft bei Strassensanierungen wie derjenigen an der Thundorferstrasse vor Ort. Ein weiterer Bereich ist für die Reinigung von öffentlichen Anlagen wie Spiel- und Picknickplätzen, Sammelstellen und die öffentlichen Abfalleimer verantwortlich. Der vierte Bereich namens «Stadtgrün» ist für sämtliche Grünflächen, naturnahe Blumenwiesen und bepflanzte Kreisel zuständig

Hanspeter Luzio, Mitarbeiter Anlage- und Reinigungsgruppe Werkhof Stadt Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser

Hanspeter Luzio ist seit vier Jahren Teil der Anlage- und Reinigungsgruppe. Nach seiner Karriere als Baumaler bei der Kifa Aadorf möchte der 56-Jährige bis zu seinem Pensionsalter einer anderen Erfüllung nachgehen. Bei seinem vorherigen Beruf verbrachte er viel Zeit drinnen, während er als Mitarbeiter des Werkhofs meistens im Freien seinen Aufgaben nachgeht. Zudem stehe er nicht unter Druck und sei relativ frei in seinem zugeteilten Gebiet. Luzio sagt:

«Ich habe hier viel Kontakt mit Jung und Alt. Das gefällt mir sehr gut.»

Seine morgendliche Runde beginnt um 7 Uhr, die erste Station ist immer der Frauenfelder Bahnhof. Dort zieht er jeweils die bis oben gefüllten Abfallsäcke aus den öffentlichen Mülleimern und deponiert sie hinten auf seinem Transportwagen. Danach holt er frische Abfallsäcke hervor, die neben seinem Fahrersitz in einer Kiste liegen, und legt sie in die Mülleimer. Nachdem Luzio an der ersten Station am Bahnhof fertig ist, darf er frei wählen, wohin er innerhalb seines Gebiets als nächstes will.

Luzio ladet die vollen Abfallsäcke auf sein Müllwägeli am Frauenfelder Bahnhof. Bild: Benjamin Manser

Mit jeder Saison kommen neue Aufgaben hinzu

Mit seinem neuen Beruf lebe er viel mehr mit den Jahreszeiten, weil je nach Saison andere Aufgaben hinzukommen. Wie der 56-Jährige erklärt, sei die Arbeit im Winter ein wenig eintönig, weil die Möglichkeiten wegen des kalten Wetters beschränkt seien. Hinzu kommt jeweils das Schneepfaden, das besonders letzten Winter wegen des rekordverdächtigen Schneefalls vonnöten war. Im Frühling werden alle Spiel- und Picknickplätze für einen sicheren Betrieb vorbereitet.

Im Sommer laufe am meisten, erzählt Luzio. Mehr Leute verbringen ihre Zeit draussen, und somit kommt es oftmals zu Gesprächen rund um die Arbeit. Öffentliche Anlagen, die der Stadt Frauenfeld gehören, müssen regelmässig gepflegt und gereinigt werden. So wird zum Beispiel auf Spielplätzen das Kies neu gelockert, um damit bei einem Sturz eine möglichst weiche und verletzungsfreie Landung zu ermöglichen. Während des Herbsts steht das Lauben auf dem saisonalen Programm.

In jüngerer Vergangenheit ist eine unschöne Entwicklung festzustellen: Immer mehr Leute entsorgen ihren Haushaltsabfall in städtischen Abfallkübeln. Darunter befinden sich oft verpackte Lebensmittel wie Fleisch und Käse. Angefangene Fast-Food-Menus sind auch häufig vorzufinden. Luzio kann dieses Verhalten nicht verstehen und erklärt: «Abgelaufenes Essen landet im Kübel, aber die Leute sind dann trotzdem zu sparsam, um gebührenpflichtige Abfallsäcke zu kaufen.»

Markus Wenger, Teamleiter Unterhalt Anlagen Werkhof Stadt Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Seit der Pandemie kommt hinzu, dass tagtäglich Schutzmasken am Boden liegen bleiben. Wenger wünscht sich von diesen «Abfallsündern», dass sie in Zukunft mehr Eigendisziplin entwickeln und die paar Schritte zu einem Abfallkübel auf sich nehmen. Er sagt:

«Besonders Masken sind am Boden gut sichtbar und verunschönern somit das Bild der gepflegten Stadt.»

Die Natur habe es nicht verdient, so behandelt zu werden.

Vandalismus in bestimmten Quartieren

An öffentlichen Anlagen wird oft Vandalismus verübt. Das Ausmass zeigt sich während des Rundgangs am Montagmorgen besonders gut. An einer Bushaltestelle sind die Wände mit Schriftzügen beschmiert, auf dem Deckel eines Abfallkübels ist gezüselt worden. Am Boden liegt ein demolierter Aschenbecher. Auch der anliegende Spielplatz ist nicht verschont worden. Er ist übersät mit Zigarettenstummeln, auf einem Tisch findet Luzio leere Getränkedosen. Solche Vorkommnisse sind mittlerweile Teil seines Alltags und verärgern ihn:

«In dieser Gegend kommt es immer wieder zu Sachbeschädigung. Das scheinen oft die gleichen Leute zu sein.»

Einige wiederkehrenden Merkmale fallen Luzio auf. Eine Zeit lang sei die Zahl «187» an Wände gesprayt worden, wohl in Anlehnung auf die deutsche Hip-Hop-Band 187 Strassenbande. Momentan tauchen vermehrt blaue und silberne Schriftzüge auf, was bedeutet, dass das Gekritzel möglicherweise von derselben Gruppe stammt. Nebst alldem ist das Quartier oft ein Tatort von Velodiebstahl. Die gefundenen Velos werden von der Anlage- und Reinigungsgruppe beim alten Werkhof gesammelt und von der Kantonspolizei rapportiert.

Luzio ladet die Eimer in die Mülldeponie beim Werkhof Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser

