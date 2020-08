Entscheidung über Thurgauer 40-Millionen-Bau: Eine Abstimmung ohne Kampf Am 27. September entscheidet der Thurgau über einen 40-Millionen-Franken teuren Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes. Das Abstimmungsbüchlein lässt einige wichtige Details unerwähnt.

Thomas Wunderlin 21.08.2020, 05.00 Uhr

Das Holzmodell des Holzbaus: Das Grundstück im Hinterhof des Regierungsgebäudes ist 3500 Quadratmeter gross. Donato Caspari

Der Preis ist günstig «im Vergleich zu ähnlichen Holzbauten», schreibt der Thurgauer Regierungsrat im Abstimmungsbüchlein zum kantonalen Urnengang vom 27. September. Die Stimmbürger entscheiden über einen Baukredit von 39,8 Millionen Franken für einen Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes in Frauenfeld. 300 Arbeitsplätze sollen darin untergebracht werden.

Eine Abstimmungsprognose ist schwierig. Das Vorgängerprojekt, das anstelle der Konviktturnhalle geplant war, scheiterte in der Volksabstimmung vom 5. Juni 2005 mit einem Nein-Anteil von 56 Prozent. Es hätte 11 Millionen Franken gekostet und 60 Arbeitsplätze umfasst.



Pro-Kampagne verschoben

Das Pro-Komitee will erst Anfang September aktiv werden, sagt der Ermatinger GP-Kantonsrat Peter Dransfeld.

«Da der Widerstand kaum wahrnehmbar ist, halten wir unsere Aktivitäten auf einem tiefen Niveau.»



Die zuständige CVP-Regierungsrätin Carmen Haag gibt sich zuversichtlich. Laut «Schweizer Bauer» sagte sie kürzlich an einem Parlamentariertreffen, sie habe auf die Abstimmung ein «uhh-gutes Gefühl».

Im Grossen Rat wurde das Bauprojekt am 4. Dezember 2019 reibungslos mit 107 zu 3 bewilligt. Allzu viel besagt das nicht. Das Kantonsparlament hatte auch das Vorgängerprojekt von 2005 mit 91 zu 2 abgesegnet.

Vergleich lässt Kosten tief erscheinen

Für die Stimmbürger spielen in der Regel die Kosten die wichtigste Rolle. In den Abstimmungsunterlagen, die in den nächsten Tagen in die Briefkästen verteilt werden, wird der Kubikmeterpreis des mehrflügeligen Baus im Hinterhof des Regierungsgebäudes auf 735 Franken beziffert.

CVP-Regierungsrätin Carmen Haag Donato Caspari

Zum Vergleich werden vier Holzbauten aufgelistet, die alle teurer sind. Die nächstgünstigere ist das Tamedia-Medienhaus in Zürich mit 840 Franken pro Kubikmeter. Dabei handelt es sich allerdings um einen aufwendigen Bau mit Renommiercharakter.



«Ob ein Bau Renommiercharakter hat oder nicht, ist für solche Kennzahlen kaum erheblich», kommentiert Regierungsrätin Haag auf Anfrage. Sie zeigt sich überzeugt, dass es sich «um ein sehr wirtschaftliches Projekt» handle.

Der Bauplatz an der Frauenfelder Spannerstrasse.. Andrea Stalder

Bei vergleichbaren Büro- und Verwaltungsgebäuden bewegten sich die Preise zwischen 480 und 1140 Franken pro Kubikmeter; der Durchschnitt liege bei 790 Franken.



Grosse Tiefgarage drückt den Kubikmeterpreis



Nicht hervorgehoben wird im Abstimmungsbüchlein, dass der Kubikmeterpreis rechnerisch durch die grosszügige Tiefgarage gesenkt wird. Auf drei Geschossen sollen 215 Autos Platz finden. Vom gesamten Gebäudevolumen von 44'000 Kubikmetern entfallen 40 Prozent auf die Geschosse im Untergrund. Würde dieser Anteil auf 20 Prozent gesenkt, stiege der Kubikmeterpreis um 100 Franken.

Haag bestätigt, dass der Kubikmeterpreis der Tiefgarage 400 Franken beträgt. Es gebe aber keine Norm für die Anzahl Parkplätze. Sie weist daraufhin, dass die Stadt Frauenfeld 50 Parkplätze für einen Beitrag von 1,75 Millionen Franken übernehmen will.



SVP-Kantonsrat Mathias Tschanen. PD

Versteckte Kosten für das Bauland an zentraler Lage



Die Grundstückskosten seien mit 700'000 Franken zu tief veranschlagt, hatte der Präsident der Thurgauer Baumeister, SVP-Kantonsrat Mathias Tschanen, in der Ratsdebatte kritisiert. Laut Tschanen sind hier Kosten von 4,5 Millionen Franken versteckt.

Es handelt sich um Bauland an bester Zentrumslage. Sofern es aus der Zone für öffentliche Bauten in eine andere Bauzone umgeteilt würde, könnte es der Kanton für rund 5 Millionen Franken verkaufen und ein neues Verwaltungsgebäude am Stadtrand bauen.

Bund baut ausserhalb von Bern

So hat es die Thurgauer Gebäudeversicherung getan. Auch der Bund platziert seine Ämter ausserhalb von Bern, etwa das Amt für Raumentwicklung in Ittigen, das im Abstimmungsbüchlein als Beispiel für einen teuren Holzbau figuriert.



Die Grundstücksfläche von 3500 Quadratmetern hinter dem Regierungsgebäude hat der Kanton in den letzten 15 Jahren sukzessive erworben; ein Stück davon lag vorher schon in seinem Eigentum.

Der durchschnittliche Preis betrug gemäss Haag 200 Franken pro Quadratmeter.

«Der Kanton verfügt somit über ein sehr günstiges Grundstück an zentraler Stelle, in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Verwaltungsgebäuden und in der richtigen Bauzone.»

Frauenfeld könne zudem nicht mit Bern verglichen werden.



Weshalb der Kanton mit Holz baut, erklärt der Regierungsrat in den Abstimmungsunterlagen nicht. Er schreibt nur, der Holzbedarf für die Tragkonstruktion werde aus dem Staatswald gedeckt. Ausserdem sei es vorgesehen, auch das derzeit in grossen Mengen anfallende Käferholz zu verwenden, das auf dem Markt nur schwer verkäuflich sei.



Die Regierungsrätin dementiert, dass es um Wirtschaftshilfe gehe. Das kantonale Waldgesetz verpflichte den Regierungsrat, bei kantonalen Bauvorhaben die Verwendung von Holz zu prüfen. Bauen mit Holz sei heute nicht teurer, aber auch nicht günstiger als mit anderen Materialien:

«Holz hat viele Vorteile.»

Es sei ein nachwachsender und CO2-neutraler Baustoff. Zudem verfüge der Kanton selbst über die entsprechenden Ressourcen. Er baue aber nicht nur mit Holz: Beim Erweiterungsbau der Pädagogischen Hochschule (PH) habe er eine Massivbauweise gewählt.

Auch nicht erwähnt werden im aktuellen Abstimmungsbüchlein die Honorare. In der Botschaft an den Grossen Rat bezifferte sie der Regierungsrat im Baukostenplan mit 5,56 Millionen Franken. Weitere Honorare wurden für Umgebung, Ausstattung, Betriebseinrichtungen und Vorbereitungsarbeiten ausgewiesen.

Das ergibt ein Gesamthonorar von rund 6,3 Millionen Franken, was 16 Prozent der gesamten Investition entspricht. Beim PH-Erweiterungsbau hatten die Honorare gemäss Botschaft vom Januar 2017 knapp 10 Prozent der Bausumme betragen.

SVP-Kantonsrat Paul Koch. Andrea Stalder

Kritik an Honoraren

In der Grossratsdebatte hatte SVP-Kantonsrat Paul Koch die Honorare kritisiert, die sich «bei satten 15,3 Prozent bis 21,5 Prozent» bewegen würden.

Der Honoraranteil bei solchen Projekten schwankt gemäss Regierungsrätin Haag zwischen 11,4 und 27,5 Prozent. Der Durchschnitt liege bei 16,5 Prozent: «Wir liegen also leicht unter dem Durchschnitt.»

GP-Kantonsrat Peter Dransfeld. Donato Caspari

GP-Kantonsrat und Architekt Dransfeld bestätigt: «Bei diesem Objekt habe ich den Eindruck, die Honorare und die Vergaben sind korrekt und marktgerecht vorgenommen worden.» Dies im Gegensatz zur «gewöhnungsbedürftigen Vergabepolitik des Hochbauamts in der Vergangenheit».