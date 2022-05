2040 soll in Frauenfeld Gas-Versorgungsgarantie fallen

Energiezukunft 2040 soll Versorgungsgarantie für Wärmekunden fallen: Das plant die Stadt Frauenfeld mittelfristig mit ihrem 170 Kilometer langen Gasnetz Frauenfelder Gaskunden müssen sich in Zukunft warm anziehen. Gemäss dem Entwurf der städtischen Gasnetzstrategie, für die nun die Vernehmlassung läuft, will Thurplus ein Zielnetz 2050 mit Prozessgasversorgung für Grossverbraucher umsetzen. Zudem soll der Anteil an erneuerbaren Gasen gesteigert werden. Mathias Frei 03.05.2022, 04.10 Uhr

Eine Gasspeicheranlage. Bild: Akiyoko (iStockphoto)

Erdgas ist ein Auslaufmodell, zumindest für die Heizwärme. «Die Rahmenbedingungen für die Gasversorgung sind stark im Wandel», heisst es denn auch in der städtischen Gasnetzstrategie. Zum einen orientiert sich der Frauenfelder Energieversorger Thurplus am Netto-Null-Ziel per 2050 und anderen nationalen sowie kantonalen Gesetzen. Zum anderen ist in Frauenfeld Fernwärme stark auf dem Vormarsch. Was also machen mit dem 170 Kilometer lang Gasverteilnetz in Frauenfeld? Eines nimmt Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Werke-Departementsvorsteher vorweg:

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

«Gasleitungen können nicht für die Verteilung von Fernwärme genutzt werden.»

Thurplus hat deshalb eine Strategie erarbeitet, die «Handlungsfelder und Massnahmen für einen zukunftsgerichtete Ausrichtung der Gasversorgung» im Versorgungsgebiet aufzeigt. Der Stadtrat sowie die zuständige Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke stehen der Gasnetzstrategie positiv gegenüber, teilt Thurplus mit.

Junges Frauenfelder Gasnetz Der Erneuerungsbedarf bis 2050 ist im Frauenfelder Gasnetz eher gering und beträgt 26 Kilometer. Das sind 15 Prozent des gesamten Verteilnetzes. Je nach Synergienutzung rechnet Thurplus für diese Erneuerungskosten mit 10 bis 18 Millionen Franken. Die Erneuerungskosten der Druckreduzierstationen betragen bis 2050 rund 5,6 Millionen. Thurplus schreibt: «Hier besteht prioritär Handlungsbedarf zu entscheiden, wie mit dem Ersatz dieser Leitungen umzugehen ist.» Da nicht davon auszugehen sei, dass bis 2050 genügend klimaneutrales Gas vorhanden ist, rechnet Thurplus damit, das Netz zu redimensionieren. (ma)

Vernehmlassung läuft bis Ende Juni

Aufgrund der politischen, ökologischen und ökonomischen Relevanz des Strategiepapiers hat der Stadtrat beschlossen, dieses in eine öffentliche Vernehmlassung zu schicken. Bis 30. Juni sind auf www.thurplus.ch Stellungnahmen möglich, auch für die Bevölkerung. Wie Stadtrat Hugentobler sagt, wird Thurplus die Rückmeldungen im Juli auswerten, damit der Stadtrat die Strategie im August per Stadtratsbeschluss verabschieden kann. Wie Hugentobler sagt, ist die Strategie im Verlaufe des vergangenen Jahres erarbeitet worden, und der Aspekt der Gasbeschaffung sei nicht Teil der Strategie. Was er nicht sagt: Die geopolitische Lage seit Beginn des Ukrainekriegs gibt Erdgas keinen Auftrieb, im Gegenteil.

Der städtische Energieversorger Thurplus an der Gaswerkstrasse. Bild: PD

Thurplus geht davon aus, dass der Frauenfelder Gasabsatz von heute knapp 460 Gigawattstunden (GWh) auf 224 GWh (–51 Prozent) im Referenzszenario und 174 GWh (–62 Prozent) im Politikszenario sinkt, jeweils per 2050. Eine Annahme für die Schweizer Produktion von Biogas und synthetischem Gas (Power-to-Gas) rechnet mittelfristig, dass mit diesen Gasen zukünftig ein Anteil von 20 bis 35 Prozent des heutigen Gasverbrauchs gedeckt werden könnte.

Schwerpunkt bei der Belieferung der Industrie mit Prozessgas

Aufgrund dieser Analysen hat Thurplus drei Handlungsfelder definiert, aus denen sich verschiedene Massnahmen ableiten. Beim Handlungsfeld Zielnetz geht es darum, das Verteilnetz der Stadt bis 2050 auf ein Zielnetz für die Prozessgasversorgung umzubauen beziehungsweise zu reduzieren. Dieses reduzierte Netz soll alle vier Jahre überprüft respektive angepasst werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Belieferung der grossen Industrieverbraucher ohne konkurrenzfähige Alternativen (vor allem Prozessgas) und erlaubt auch die Einspeisung von erneuerbaren Gasen. Es findet grundsätzlich kein Netzausbau mehr statt. Erneuerungen sind, wo dies möglich und sinnvoll ist, zu vermeiden. Thurplus koordiniert die Netzplanung mit direkt versorgten Aussengemeinden und auch mit nachgelagerten Lokalnetzen.

Das Areal von Thurplus. Bild: Reto Martin

Beim zweiten Handlungsfeld geht es um den Vertrieb und die Kommunikation. So will Thurplus seine Frauenfelder Wärmekunden darüber informieren, dass ab 2040 keine Versorgungsgarantie mehr besteht. Das bedeutet auch, dass sich Neukunden der fehlenden Versorgungsgarantie bewusst sein müssen. Zugleich will Thurplus für grosse Teile Frauenfeld mittelfristig eine Versorgung mit Fernwärme anbieten können. Überdies sollen standardisierte Contracting-Lösungen für Wärmepumpen ins Angebotsportfolio kommen. Der Anteil an erneuerbaren Gasen soll grundsätzlich steigen, auch vermehrt Biogas aus der Schweiz. Und weiter:

«Thurplus erstellt bei sanierungsbedürftigen Anschlussleitungen eine Wirtschaftlichkeitsrechnung und entscheidet auf dieser Basis über eine Beteiligung der Anschlussnehmer an den Kosten.»

Beim Handlungsfeld der flankierenden Massnahmen steht im Vordergrund, die Abschreibungsdauer (heute 50 Jahre) der Leitungen zu verkürzen respektive Rückstellungen zu bilden «für vorzeitige Teilstilllegungen». Die Entgelte für die Netznutzung dürften für die Kunden teurer werden. Thurplus prüft, ob Sparpotenzial beim Netzunterhalt möglich ist und ob das Netz auch Wasserstoff transportieren kann. Zudem soll die Ausserbetriebnahme von Erdgasanschlüsse effizient und kostengünstig abgewickelt werden.