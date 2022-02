Der erste Motor im Frauenfelder Holzheizkraftwerk läuft

Energietechnologie Vom Backofen und vom ewigen Feuer, das keines ist: Der erste Motor im 45-Millionen-Franken-Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld läuft Klimapositiv: Bis im Sommer soll das moderne Pyrolyse-Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld bei der Zuckerfabrik im Vollbetrieb laufen. Vergangene Woche startete der erste von vier Motoren, der das Holzgas verstromt. Betriebsleiter Patrick Scherrer führt durch die Anlage, die noch im Endausbau steht, aber bereits produziert. Mathias Frei Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betriebsleiter Patrick Scherrer inmitten der Holzschnitzel in einem der Trocknungsbunker. Bild: Belinda Schmid

Eine Küche ist es nicht, eine Kirche aber auch nicht. Gleichwohl gibt es einen Backofen, den grössten Grill Frauenfelds, und ein ewiges Feuer, das höchstens im Störungsfall ausgeht, aber eigentlich gar kein Feuer im herkömmlichen Sinn ist. Das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld ist vergangenen Mittwoch kurz vor Mittag in den Produktionsbetrieb gegangen.

«Das ist ein grosser Moment für alle Beteiligten.»

Das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld AG. Bild: Belinda Schmid

Patrick Scherrer sagt das. Er ist Betriebsleiter der Anlage in Frauenfeld-West, die zu den modernsten ihrer Art in ganz Europa gehört. Auf dem Rundgang mit Scherrer sieht man, dass der 45-Millionen-Franken-Neubau an der Oberwiesenstrasse im Endausbau steht. Und gleichzeitig wird bereits produziert, nämlich Strom, Heizwärme und Biokohle.

Privat ist er Waldbesitzer

Hier wird das Holzhackgut angeliefert. Bild: Belinda Schmid

Scherrer ist Maschinenbauingenieur, hat einen Master in Business-Adminstration – und steht nun inmitten von Holzschnitzeln in einem Trocknungsbunker. Die letzten 18 Jahre arbeitete er bei Wärtsilä, nun hat er es mit dem Holz. Der Waldbesitzer sagt.

«Der Forst ist mein Hobby.»

Seine Familie habe einen Holzbetrieb, seine Mutter sei stolze Zimmermannstochter, erzählt er. Im Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld kann er beide Aspekte zusammenbringen, den Maschinenbau und die Holzwirtschaft. Denn den Duft von frischem Holz, den liebe er.

Pyrolyse ist der Kernprozess im Kraftwerk Schnittholz, Sturmholz oder Holzschnitzel werden im Werk getrocknet. Dafür wird die Abwärme aus der Stromproduktion genutzt. Hernach entsteht in einem thermochemischen Prozess, der Pyrolyse, und mittels eines nachgeschalteten Schwebefestbettreaktors bei 850 Grad ein gasförmiger Brennstoff: das Holzgas. Gasmotoren produzieren sodann in einem Blockheizkraftwerk erneuerbaren Strom. Was von der Pyrolyse übrig bleibt, ist Biokohle aus 90 Prozent Kohlenstoff. Durch die hohen Temperaturen und den Beinahe-Ausschluss von Sauerstoff wird bei der Pyrolyse der Verbrennungsprozess verhindert. So kann Biomasse, etwa Holz, gezielt in höherwertige Produkte, zum Beispiel Brennstoffe, umgewandelt werden. (ma) www.bioenergie-frauenfeld.ch

Betriebsleiter Scherrer über der Anlage. Bild: Belinda Schmid

Um den Jahreswechsel 2020/2021 startete der Bau der Anlage, ein Jahr später ist der erste von vier Motoren angelaufen, die das inhouse produzierte Holzgas verstromen. Der zweite Motor wird aktuell installiert, er soll Mitte Februar ans Netz gehen. Nummer drei und vier sollen im April und Mai folgen. Im Vollbetrieb werden so pro Jahr 30 Gigawattstunden Strom – der Jahresverbrauch von 8000 Haushalten – sowie 40 Gigawattstunden Heizwärme produziert. Hinzu kommen noch 3000 Tonnen hochwertige Biokohle.

Das Holz auf dem Weg zur Pyrolyse. Bild: Belinda Schmid

Vollautomatisierter Betrieb mit höchstens sieben Mitarbeitenden

Der Betrieb ist in grossen Teilen des Prozesses vollautomatisiert und läuft rund um die Uhr. Betriebsleiter Scherrer rechnet mit fünf bis sieben Mitarbeitenden, die im Vollbetrieb hier arbeiten werden. Vier Tage in der Woche liefern Lastwagen das Holzhackgut an. Scherrer erklärt:

Blick auf die Pyrolyse. Bild: Belinda Schmid

«Pro Tag können 400 Kubikmeter verarbeitet werden.»

Jährlich sind das 150'000 Kubik respektive 25'000 Tonnen. Das Holz wird zuerst analysiert. Wie feucht ist es, hart oder weich? Aufgrund dieser Werte kommt das Schnitzelholz danach in den Backofen, wie Scherrer schmunzelnd erklärt. In diesen Trocknungsbunkern wird warme Luft von unten in das Holz geblasen.

Kleine Gasspeicher auf dem Areal. Bild: Belinda Schmid

Die Pyrolyse läuft 24/7. Gewissermassen ein ewiges Feuer, das aber kein Feuer ist, da der thermochemische Prozess sehr sauerstoffarm stattfindet. Ist es in den Holzbunkern noch kühl, weil die Feuchtigkeit unter dem Dach abziehen muss, wird es bei Prozessschritten der Pyrolyse und danach im Bereich der vier Motoren des Blockheizkraftwerks warm. Das Holzgas wird in den Motoren verstromt. Die Abwärme der vier Blockheizkraftwerke geht nicht verloren. Und wird die Kohle etwa in der Landwirtschaft eingesetzt, kann der Atmosphäre dauerhaft CO2 entzogen werden. So ist der Betrieb klimapositiv. Es braucht keine externe Energie, sondern kann sogar welche ins Netz eingespeist werden.

Einer der vier Motoren, die das Holzgas verstromen. Bild: Belinda Schmid

Der grösste Grill von ganz Frauenfeld

Für das Holzgas bestehen nur im beschränkten Rahmen Speichermöglichkeiten auf dem Areal. So muss es im Störungsfall verbrannt werden. «Das wäre dann der grösste Grill Frauenfelds», meint Scherrer lachend – im Bewusstsein, dass dieser Grill möglichst nie zum Laufen kommt.

Die Aktivkohle. Bild: Belinda Schmid

Ein hochwillkommenes Nebenprodukt der Pyrolyse ist die Biokohle. Sie wird, um sie herunterzukühlen, befeuchtet. So ist das schwarze Pulver nun bröcklig und kann problemlos in Big Bags abgefüllt werden. Die Kohle findet zum Beispiel Verwendung in der Landwirtschaft zur Verbesserung des Bodens und als Tierfutterzusatz oder in der Wasseraufbereitung.

Aktivkohle, abgefüllt in Big Bags. Bild: Belinda Schmid

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen