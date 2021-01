Energietechnologie Leuchtturmprojekt für 45 Millionen Franken: In Frauenfeld entsteht neben der Zuckerfabrik eines der innovativsten Holzheizkraftwerke Europas Ab Ende Jahr produzieren der ehemalige Stadtzürcher Gasversorger Energie 360 Grad und die Schweizer Zucker AG in Frauenfeld-West im Pyrolyseverfahren mit Holzhackgut Strom, Wärme und Biokohle. Mathias Frei 14.01.2021, 18.30 Uhr

Blick auf das Baufeld der Bioenergie Frauenfeld AG, wo aktuell Bodenarbeiten stattfinden. Im Hintergrund auf der anderen Seiten der Oberwiesenstrasse die Zuckerfabrik. Bild: Olaf Kühne

Begeisterungsfähigkeit und Mut: Das braucht es in der heutigen Zeit für Innovation. Stefan Ellenbroek hat beides. Er ist Gesamtprojektleiter für die Bioenergie Frauenfeld AG, ein Unternehmen, das sich derzeit in Gründung befindet durch seine Mutterfirmen Schweizer Zucker AG und Energie 360 Grad.

Auf dem Areal der neuen Firma gegenüber der Zuckerfabrik Frauenfeld im Westen der Thurgauer Kantonshauptstadt startet noch dieses Jahr die Produktion von Strom, Heizwärme und Aktivkohle. «Wir betreiben zukünftig eines der grössten Pyrolyse-Holzheizkraftwerke Europas.» Ellenbroek sagt das in einem Nebensatz. Doch dahinter stecken mehrere Jahre Vorbereitungsarbeit. Anfang Jahr haben auf dem 11'500 Quadratmeter grossen Baufeld, das später einmal die Adresse Oberwiesenstrasse 124 tragen wird, die Bodenarbeiten begonnen.

«Wir setzen bewusst auf diese Energietechnologie der Zukunft.»

Stefan Ellenbroek, designierter Geschäftsführer der Bioenergie Frauenfeld AG. Bild: PD/Luca Rueedi

Stefan Ellenbroek ist derzeit gewissermassen der Geschäftsführer der Bioenergie Frauenfeld AG. Und er ist auch Vater von drei kleinen Buben. Wenn ihn seine Söhne fragen, was er macht, kann er ihnen sagen: «Ich mache etwas, das den Menschen helfen wird.» Nachhaltigkeit ist bei ihm keine Floskel. «Das ist mir wichtig.»

Wirkungsgrad von beeindruckenden 92 Prozent

Der Zeitplan der Bioenergie Frauenfeld ist ambitioniert, wie das ganze Projekt. Aber eben: An Enthusiasmus fehlt es Ellenbroek und allen weiteren Beteiligten nicht. Die beiden Mutterfirmen investieren insgesamt rund 45 Millionen in das Werk. Ellenbroek hält fest:

«Es gibt in der Schweiz und im angrenzenden Ausland bereits mehrere kleine Anlagen. Die Technologie ‹verhebet›.»

Vergangenen Dezember kam die Baubewilligung der Stadt, später der Baubeginn. Und schon Ende 2021 will die Bioenergie Frauenfeld die ersten der letztlich acht Produktionseinheiten in Betrieb nehmen. Der Endausbau soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Dereinst werden an der Oberwiesenstrasse im sogenannten Pyrolyseverfahren Strom, Heizwärme und Aktivkohle produziert. Ellenbroek sagt: «Unser Haupttreiber ist die maximierte Gesamtenergienutzung.» Das bedeutet: ein möglichst hoher Wirkungsgrad. Im Werk in Frauenfeld soll dieser von Anfang an bei 80 Prozent liegen.

«Und unser Ansporn ist es, diesen noch weiter zu steigern und möglichst nahe an das technologische Maximum von 92 Prozent zu gelangen.»

Eine Visualisierung des Werksgebäudes der Bioenergie Frauenfeld AG. Bild: PD

In Zukunft müsse man auf klimapositive Energieproduktion setzen. Deshalb führe kein Weg an Anlagen wie jener der Bioenergie Frauenfeld vorbei. «Wir brauchen keine externe Energie für den Betrieb.» Ein untrügliches Indiz für Innovation ist in diesem Fall eine zugesicherte Förderung des Bundesamts für Energie (BFE). Das heisse aber auch, dass man innert drei Jahren nach Zusage des BFE ans Netz gehen müsse, sagt Ellenbroek. Ansonsten würde der Anspruch auf Förderung verfallen.

Keine Verbrennung, weil nur wenig Sauerstoff mitwirkt

Die drei Standbeine Strom, Heizwärme und Aktivkohle spielen folgendermassen ineinander: Schnittholz, etwa aus der Landschafts- und Waldpflege, Sturmholz oder Holzschnitzel werden im Werk getrocknet. Dafür wird die Abwärme aus der Stromproduktion genutzt. Hernach entsteht in einem thermochemischen Prozess, eben der Pyrolyse, und mittels eines nachgeschalteten Schwebefestbettreaktors bei 850 Grad ein gasförmiger Brennstoff: das Holzgas. Gasmotoren produzieren daraus erneuerbaren Strom.

Was von der Pyrolyse übrig bleibt, ist Biokohle aus 90 Prozent Kohlenstoff. Denn die sauerstoffarmes Pyrolyse ist ein Verfahren. Es findet also keine Verbrennung statt und es resultiert dementsprechend keine Asche. Die Biokohle ist viel zu hochwertig, um sie einfach zu verbrennen. Ellenbroek erklärt:

«So wird das in der Biokohle gespeicherte Kohlendioxid nicht freigesetzt, sondern vielmehr der Atmosphäre dauerhaft entzogen.»

Im Vollbetrieb resultieren durch das Pyrolyseverfahren jährlich 3000 Tonnen der hochwertigen Biokohle. Diese finde zum Beispiel Verwendung in der Landwirtschaft zur Verbesserung des Bodens und als Tierfutterzusatz oder als Aktivkohle in der Wasseraufbereitung, sagt Ellenbroek. «Wir sehen in der Kohleverwendung viel Potenzial.»

Zwei Firmen gründen ein neues Unternehmen Mutterfirmen der Bioenergie Frauenfeld AG sind die Schweizer Zucker AG zum einen und Energie 360 Grad zum anderen. Ersteres Unternehmen muss man in Frauenfeld nicht mehr gross vorstellen. Ende Jahr schloss die Zuckerfabrik Frauenfeld ihre 58. Kampagne erfolgreich ab. Die Schweizer Zucker AG betreibt daneben auch in Aarberg ein Werk und ist die einzige Schweizer Zuckerproduzentin. An beiden Standorten werden jährlich im Schnitt 1,6 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet. 250 Mitarbeitende produzieren daraus etwa 240'000 Tonnen Zucker. Energie 360 Grad wiederum war früher der Gasversorger der Stadt Zürich. Heute ist das eben dort beheimatete Unternehmen eigenständig, aber das Aktionariat liegt zu 100 Prozent bei der öffentlichen Hand. 96 Prozent hält die Stadt Zürich, der Rest gehört 42 Gemeinden, die allesamt mit Gas versorgt werden. Die Firma beschäftigt 280 Mitarbeitende. (ma)

30 Gigawattstunden Strom und 40 Gigawattstunden Wärme

Die Kohleproduktion ist ein wachsender Markt, aber wichtiger für die Bioenergie Frauenfeld sind die Strom- und Heizwärmeproduktion. Im Vollbetrieb werden es jährlich 30 Gigawattstunden Strom sein. Das entspricht dem Jahresverbrauch von 8000 Haushalten. Dazu kommen 40 Gigawattstunden Heizwärme.

Die Bioenergie-Frauenfeld-Wärme wird einerseits ganzjährig der Zuckerfabrik geliefert, andererseits in einen bereits heute bestehenden Wärmeverbund im Westen der Stadt eingespeist. Ellenbroek freut sich:

«Mit der Heizwärme der Bioenergie Frauenfeld wird auch der Betrieb der Zuckerfabrik ökologischer.»

Den Ausbau dieses bestehenden Wärmenetzes verantwortet Thurplus (ehemals Werkbetriebe Frauenfeld). Im Budget 2021 sind für den Ausbaustart von Wärmenetzen in Frauenfeld 800'000 Franken eingestellt. Und gemäss Finanzplan sollen bis 2024 weitere sechs Millionen Franken dafür eingesetzt werden.

Holzschnitzel möglichst aus der Region

Die Bioenergie Frauenfeld wird mit Inbetriebnahme des Werkes zwischen fünf und zehn Vollzeitarbeitsplätze schaffen. Nicht weniger wichtig wird die neue Firma für Holzschnitzellieferanten sein. Im Vollbetrieb rechnet Ellenbroek nämlich mit einem Jahresverbrauch von 25'000 Tonnen Holzhackgut. «Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Ressourcen möglichst regional und damit sinnvoll zu nutzen.»

Man stehe hierfür in engem Austausch mit diversen möglichen Partnern, Wald Thurgau und dem entsprechenden Pendant im Kanton Zürich. Letztlich gehe es um eine möglichst hohe Energieeffizienz vom Holzproduktionsort bis ins Werk in Frauenfeld. Ein Aspekt: ein möglichst kurzer Anfahrtsweg.