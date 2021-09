Kanton bietet Stadt Frauenfeld Hand bei Wärmezentrale-Bau

Energietechnologie Kanton und Stadt Hand in Hand: Die Wärmezentrale im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau im Frauenfelder Stadtzentrum ist fest eingeplant Im Rahmen des Frauenfelder Wärme-Kälte-Konzepts plant Thurplus auch die Erschliessung der Altstadt mit Fernwärme. Dafür ist aber eine grosse Wärmezentrale notwendig – wofür der Kanton bei der geplanten Regierungsgebäudeerweiterung Hand bietet. Mathias Frei 03.09.2021, 04.30 Uhr

Das Modell des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus, links in L-Form der bestehende Bau. Bild: Andrea Stalder (10. September 2010)

Der grosse Zeitplan steht. Thurplus-Geschäftsführer Peter Wieland sagt: «Klar ist, dass wir auf 2024 bereit sein müssen.» Er spricht von der Wärmezentrale, die notwendig ist, um die Frauenfelder Altstadt mit Fernwärme erschliessen zu können. Dieser Wärme-Hub soll in den geplanten Regierungsgebäude-Erweiterungsbau kommen.

Peter Wieland, Geschäftsführer Thurplus. Bild: PD

«Wir wollen diese einmalige Chance packen.»

Die Vorzeichen, dass dies auch gelingt, stehen sehr gut. Denn auch der Kanton hat ein grosses Interesse an Fernwärme. Das sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu. Für ihn ist der 26. September der nächste Fixpunkt. Kurz nach der Frauenfelder Abstimmung über die 50 öffentlichen Parkplätze im Erweiterungsbau erfolgt die Baueingabe. Doguoglu hält fest:

Erol Doguoglu, Kantonsbaumeister. Bild: Mario Testa

«Die Wärmezentrale ist im Projekt fest eingeplant.»

Die Räumlichkeiten werden sich im zweiten Untergeschoss befinden. Doguoglu geht davon aus, dass Thurplus eine Dienstbarkeit haben wird, die grundbuchamtlich eingetragen werden wird. Den gesamten Ausbau der Anlage würde sodann Thurplus verantworten.

Viele kantonale Bauten hängen schon am Wärmering

Der Kanton biete gerne Hand, sagt Doguoglu. Auch weil man als öffentliche Hand von Gesetzes wegen auf möglichst CO 2 -neutrale Wärmetechnologien setzen müsse – und wolle. «Dieses Ziel wollen wir gemeinsam mit der Stadt Frauenfeld erreichen.»

Schon heute ist ein Grossteil der kantonalen Liegenschaften in der Innenstadt an den Wärmering angehängt, der Abwärme aus dem gereinigten Frauenfelder Abwasser verteilt. Es sind dies in nächster Nähe zum geplanten Ergänzungsbau das Regierungsgebäude selber sowie die Gebäude an der Zürcherstrasse 192/194/196, weiter das kantonale Verwaltungsgebäude an der Promenade, die Kantonsbibliothek und das Obergericht. Darüber hinaus beziehen auch das Staatsarchiv, das kantonale Laboratorium (inklusive Veterinäramt) sowie der gesamte Kanti-Campus (inklusive Villa Sonnenberg) «kalte» Fernwärme.

Doguoglu geht beim Regierungsgebäude-Ergänzungsbau von einem Baustart im kommenden Jahr aus. Bei zweieinhalb Jahren Bauzeit soll der Neubau Mitte bis Ende 2024 bezogen werden können. Die Wärmezentrale könne aber schon vor Fertigstellung in Betrieb genommen werden.

Das Modell der BZT-Doppel-Sporthalle an der Maiholzstrasse. Bild: Donato Caspari

Ein anderes Thema ist die geplante Doppel-Sporthalle des Bildungszentrums für Technik an der Maiholzstrasse im Westen – wo Thurplus den Ausbau eines bestehenden Fernwärmenetzes plant. Man habe grosses Interesse, auch jenen Neubau anzuschliessen, sagt der Kantonsbaumeister. Falls bei Inbetriebnahme der beiden Sporthallen das Wärmenetz noch nicht stehe, sei es möglich, die notwendige Minergie-Zertifizierung erst zum Zeitpunkt des Netzanschlusses vorzunehmen. Doguoglu sagt: «Ich bin zuversichtlich.»

Bestandesaufnahme über das ganze Stadtgebiet Hinter dem Wärme-Kälte-Konzept, das Thurplus erarbeitet hat, stehen zwei Fragen: Wo besteht ein Bedarf an Wärme und Kälte? Und: Wo wird Wärme und Kälte produziert? Frauenfeld hat heute einen Wärmebedarf von jährlich 534 Gigawattstunden (GWh). Davon betreffen 232 GWh den Wärmebedarf von Wohnbauten und dem Dienstleistungssektor. Demgegenüber stehen 302 GWh, welche die Industrie braucht. Der Energiebedarf der Industrie kann nur schlecht beeinflusst werden. Der Fokus liegt darum auf Wohnbauten, Dienstleistung und Kleingewerbe. Bei Thurplus geht man davon aus, dass der Wärmebedarf bis ins Jahr 2050 durch Heizungsersatz und Gebäudehüllensanierung auf 131 GWh pro Jahr sinkt. (ma)

Wärmezentrale Teil der Rahmenkredit-Abstimmung im Herbst 2022

Wie Wieland sagt, prüft Thurplus derzeit mit einem Ingenieurbüro technische Optionen. Die Wärmezentrale im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau soll parallel zum 25-Millionen-Franken-Rahmenkredit für die Wärmeerschliessung Frauenfeld West lanciert werden. Beides soll voraussichtlich im Herbst 2022 in Frauenfeld zur Volksabstimmung kommen.

Der bestehende «kalte» Wärmering ab der ARA Frauenfeld liefert aktuell vier Gigawattstunden Wärme. Zukünftig ist dank Energiespeichern ein Ausbau auf 28 Gigawattstunden möglich.