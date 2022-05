Lommis, Stettfurt und Thundorf informieren über Netzgesellschaft

Energie «Wie es jetzt läuft, kann es nicht länger weitergehen»: Lommis, Stettfurt und Thundorf informieren über geplante Netzgesellschaft Die Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf möchten eine Netzgesellschaft gründen. An drei Informationsveranstaltungen erfahren die Stimmbürgerinnen und -bürger mehr über das Projekt. Das Vorhaben stösst auf Verständnis und Lob, doch eine definitive Entscheidung wird erst an der Abstimmung im Juni gefällt. Christof Lampart 17.05.2022, 16.00 Uhr

Eine Drohnenaufnahme von Stettfurt. Bild: Olaf Kühne

Im April beschlossen Lommis, Stettfurt und Thundorf, den zukünftigen Herausforderungen der Energiewirtschaft mit einer gemeinsamen Netzgesellschaft begegnen zu wollen. Thundorf machte am Montagabend den Anfang einer Reihe an Infoabenden, am Dienstag folgte Stettfurt und am Mittwoch Lommis. An allen drei Orten präsentieren die Gemeindepräsidenten das Projekt.

Gemeindepräsident Stettfurt. Bild: Benjamin Manser (28.09.2021)

In Lommis befinden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni, in Stettfurt an der Versammlung vom 16. Juni und in Thundorf am 28. Juni über die Vorlage. Sagt die Bevölkerung eines Dorfes Nein, so ist die gemeinsame Netzgesellschaft vom Tisch. Markus Bürgi, Gemeindepräsident Thundorfs, sagt:

«Dass zwei Gemeinden so etwas alleine machen würden, ist nicht vorstellbar.»

Gemeindepräsident Lommis Bild: Olaf Kühne

Ein Nein würde bedeuten, dass jedes Gemeindewerk wie bis anhin weiterfahren würde. Dass wäre jedoch fatal, so Bürgi, denn «so, wie es jetzt läuft, kann es nicht viel länger weitergehen». Viele kleine Gemeinde-EW seien schon heute mit den Vorgängen am Strommarkt personell und wissensmässig zunehmend überfordert. «Die Strommarktliberalisierung, die immer stärkere Regulierung durch die Aufsichtsbehörden, die Anforderungen der Energiewende und der technologische Fortschritt sind für viele kleine EWs kaum mehr zu handhaben.»

Tarif-Harmonisierung bis 2025 angestrebt

Gemeindepräsident Thundorf Bild: Donato Caspari

Hingegen sei es denkbar, dass das Trio in der Zukunft erweitert werden könnte. «Wir haben niemanden angefragt und wurden auch noch nicht angefragt. Aber die Situation im Thurgau mit seinen vielen kleinen EWs ist doch so, dass man sich fragen muss, ob alle auf Dauer überleben können», sagte Bürgi. Kirchmeier erklärte den 30 Zuhörenden den Vorteil einer Netzgesellschaft:

«Sie würde zur Professionalisierung führen, Synergien ermöglichen und sicherstellen, dass wir handlungs- und vertragsfähig bleiben.»

An der AG wären alle drei Gemeinden mit einem gleich grossen Aktienpaket beteiligt. Dieses beläuft sich auf 6,6 Millionen Franken und richtet sich nach der Höhe der kleinsten Kapitalgeberin der drei Gemeinden, Thundorf mit 2,2 Millionen Franken, aus. Insgesamt würde die Gesellschaft mit Sitz in Stettfurt aber über Aktive in der Höhe von 9,1 Millionen Franken verfügen, da die Sach- und Finanzwerte, welche die EWs von Lommis und Stettfurt einbrächten, dazukommen. Die Differenz soll dabei als Aktionärsdarlehen eingebracht werden.

Es ist bereits mit der kantonalen Steuerverwaltung vereinbart worden, dass der zukünftige Anteil an Gemeindesteuern gleichmässig an alle Gemeinden ausgeschüttet werde. Bürgi sagt ausserdem:

«Da alle drei Gemeinden zu gleichen Teilen Aktionärinnen sind, werden wir in absehbarer Zeit auch überall die gleichen Tarife haben. Bis ins Jahr 2025 sollte diese Harmonisierung abgeschlossen sein.»