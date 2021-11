Energie Strom für 300 Vierpersonenhaushalte: Auf dem Dach der Nüssli Schweiz in Hüttwilen entsteht eine riesige Fotovoltaikanlage Auf dem rund 8000 Quadratmeter grossen Dach der Nüssli Schweiz AG in Hüttwilen soll eine Fotovoltaikanlage entstehen. Gebaut wird diese im Auftrag des Elektrizitätswerks Schaffhausen. Es ist die derzeit grösste FV-Anlage des Unternehmens. Janine Bollhalder 03.11.2021, 11.30 Uhr

Die Nüssli Schweiz AG in Hüttwilen aus der Vogelperspektive: Auf den grauen Dächern werden Fotovoltaik-Module installiert. Bild: PD / Nüssli Schweiz AG

Derzeit sind Handwerker auf dem Dach der Nüssli Schweiz AG in Hüttwilen zugange. Es entsteht die derzeit grösste Fotovoltaikanlage des Elektrizitätswerks Schaffhausen (EKS) – und die viertgrösste Anlage im Thurgau. Das Unternehmen hat das rund 8000 Quadratmeter grosse Dach für dieses Projekt gemietet. Die jährlich produzierte Elektrizität entspricht dem Verbrauch von mehr als 300 Vierpersonenhaushalten.

Hüttwilen zählt mit der Realisation der FV-Anlage zu jenen Gemeinden im Thurgau mit der höchsten Pro-Kopf-Produktion an erneuerbaren Energien. «Wir nehmen die Energiestrategie 2050 ernst», sagt Gemeinderat Bruno Kaufmann, verantwortlich für das Ressort Elektrizitätswerke und Medien. Mit einer Zunahme an grüner Energie von sieben Prozent macht Hüttwilen diesbezüglich einen grossen Schritt.

Vorauszahlung notwendig

Für die FV-Anlage fallen beim Elektrizitätswerk (EW) Hüttwilen Kosten in der Höhe von 399'200 Franken an. Denn aufgrund der Leistung der neuen FV-Anlage muss die bestehende Infrastruktur ausgebaut werden. «Grosse oder viele Fotovoltaikanlagen haben nicht nur Sonnenseiten, sondern bringen auch Herausforderungen mit sich», sagt Kaufmann. Die Trafostation des EW Hüttwilen bei der Firma Nüssli Schweiz wäre gemäss erstellten Berechnungen um 72 Prozent und die Erschliessungsleitung um 512 Prozent überlastet. Ein entsprechender Kreditantrag wurde den Hüttwilerinnen und Hütwilern vorgelegt und von ihnen angenommen.

Bei der EKS als Betreiberin fallen Kosten in der Höhe von 84'675 Franken an. Für die Nüssli Schweiz fallen keine Kosten an. Das EW Hüttwilen muss zwar eine Vorfinanzierung leisten, doch sie kann das Geld beim Bund zurückfordern. Die Kosten für den Netzausbau werden laut Abklärungen durch zweckgebundene Mittel des Bundes rückvergütet.

Viel ungenutztes Potenzial im Thurgau

«Die EKS leistet mit seinen Energieversorgungsprojekten einen massgeblichen Beitrag für die Energiewende», sagt Juliane Huber, Mediensprecherin des Elektrizitätswerks des Kantons Schaffhausen. Das Unternehmen ist auch ennet der geografischen Grenzen tätig. So nun auch in Hüttwilen. Huber sagt:

«Durch die stark gewerblich-industriell geprägte Struktur der Region Thurgau gibt es viele grosse Dächer und damit Potenzial, das noch nicht genutzt wird.»

Mit der Idee einer FV-Anlage ist die EKS bei der Nüssli Schweiz auf offene Ohren gestossen, wie Andy Böckli, Geschäftsführer der Nüssli Gruppe, sagt. «Es freut uns, dass wir uns nun selbst mit Strom versorgen und mit der EKS einen Schritt in Richtung nachhaltiger Zukunft gehen können.» Die FV-Anlage produziert jährlich rund 1400 Megawattstunden und damit mehr als die Nüssli Schweiz verbrauchen kann. Es wird von einem Eigenverbrauch des Unternehmens von 20 Prozent ausgegangen. Der Rest wird ins Netz des EW Hüttwilen eingespeist.

Auf die Stromtarife des EW Hüttwilen hat die rückgespeiste Energie keinen Einfluss, da sie vollständig vom Betreiber der Anlage, also der EKS, übernommen wird. Die Kunden des EW Hüttwilen profitieren von einer Rückvergütung von bis zu 11.6 Rappen pro Kilowattstunde, inklusive des ökologischen Mehrwerts.

«Die grosse Dachfläche der Nüssli Schweiz ist ideal für dieses Projekt», sagt Christian Schmid, Geschäftsleiter der Alsol AG, welche die FV-Anlage installiert. Er erzählt, dass rund 4100 Module installiert werden. Die meisten Module finden auf dem Dach Platz, aber ein Teil der Anlage soll auch an der Fassade des Lagerhauses eingerichtet werden. Schmid geht davon aus, dass die Inbetriebnahme der Anlage im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden kann.