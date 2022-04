Windpark Wellenberg Thundorf: Freie Landschaft Thurgau mit Kritik

Energie «Rücksichtslose Planung»: Freie Landschaft Thurgau kritisiert EKZ für geplanten Windpark in Thundorf Der Verband Freie Landschaft Thurgau (FLTG) moniert das Vorgehen der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) im Umgang mit dem geplanten Windpark auf dem Wellenberg. 05.04.2022, 16.15 Uhr

Fotografierte Visualisierungen von Windturbinen auf dem Wellenberg. Bild: Donato Caspari

Dicke Post für die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), die auf dem Wellenberg auf Thundorfer Gemeindegebiet den Bau und Betrieb von acht Windturbinen planen und vorantreiben.

Jetzt schaltet sich der Verband Freie Landschaft Thurgau (FLTG) ein und schreibt von «den weltweit grössten Onshore-Windkraftanlagen für den kleinräumigen Thurgau». Nur wenige hundert Meter von Wohnhäusern entfernt seien die gigantischen Industrieanlagen geplant, was man bei FLTG als «erschreckende Vision für die Bevölkerung» sieht.

40'000 Quadratmeter Wald wolle man dafür roden. Gerade heute sei dieser aber als CO 2 -Filter lebensnotwendig, zumal der Kanton Thurgau die geringsten Waldflächen in der gesamten Schweiz besitze. 14 Prozent der Thurgau-Haushalte sollen jährlich mit diesem Strom versorgt werden. «Doch ist dies überhaupt möglich?», fragt FLTG und will gleich die Antwort liefern. Das Windpotenzial sei gering und unstetig. Bei hiesigen Windverhältnissen würde die jährliche Auslastung der Grosswindanlagen bei lediglich etwa elf Prozent liegen.

Der Bevölkerung werde aber, über eine einseitige und verharmlosende Darstellung, die Notwendigkeit dieses Vorhabens suggeriert, heisst es weiter. Ausserdem sei die Kommunikation nicht transparent. Grundlegende Daten würden zurückgehalten. (red)