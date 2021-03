Interview «Probephase dauerte länger als angenommen»: Doch nun soll das Gemüse in Schlattingen langfristig mit Thermalwasser gewärmt werden Die Gemüse Grob AG hat ein Konzessionsgesuch gestellt. Dieses liegt bis am 17. März öffentlich auf. Ersucht ist eine Bewilligung für die langfristige Förderung des Thermalwassers zur Beheizung der Gewächshäuser. Lorenz Wüthrich, beim Thurgauer Amt für Umwelt zuständig für Grundwasser und tiefe Geothermie, beantwortet Fragen rund um das Projekt des Gemüseunternehmers Hansjörg Grob. Janine Bollhalder 03.03.2021, 04.30 Uhr

Die Probephase des Geothermieprojekts in Schlattingen hätte ab dem 13. Juni 2018 ein Jahr dauern sollen. Weshalb ist das Konzessionsgesuch erst jetzt, beinahe zwei Jahre nach Ablauf des einjährigen Probebetriebs, eingereicht worden?

Lorenz Wüthrich, zuständig für Grundwasser und tiefe Geothermie beim kantonalen Amt für Umwelt. PD

Lorenz Wüthrich: Bei der Geothermieanlage der Grob Gemüsebau AG handelt es sich für alle Beteiligten um ein Pilotprojekt. Die Probephase dauerte aus diesem Grund länger als angenommen und insbesondere die Auswertung der gewonnenen Daten war sehr zeitintensiv. Deshalb konnte das Konzessionsgesuch erst im Juni 2020 eingereicht werden. Es wurde durch die kantonalen Fachstellen geprüft. Die Verlängerung der Probephase erfolgte in Absprache mit dem Amt für Umwelt, welches diesen Pumpversuch intensiv begleitete. Die Geothermieanlage stand während dieser ganzen Zeit grundsätzlich nicht still, sondern förderte Tiefengrundwasser. Dies allerdings in einem reduzierten Umfang.

Im Februar 2016 kam es zu einer Verschmutzung des Rheins durch Erdöl aus den Bohrungen der Geothermieanlage. Wie konnte das Öl in das Thermalwasser gelangen?

Das Erdöl wurde vor Millionen von Jahren in einem sogenannten Muttergestein gebildet und stieg anschliessend in die Schichten auf, die heute das Grundwasser für die Wärmenutzung liefern. Das Erdöl wurde später durch geologische Prozesse wieder ausgewaschen. Allerdings sind noch geringe Reste des Erdöls im Gestein verblieben.

Weshalb wird das Wasser in den Rhein geleitet und nicht wieder zurück unter die Erdoberfläche?

Das geförderte Tiefengrundwasser ist älter als 10'000 Jahre. Die Neubildung dauert dementsprechend lange. Aus den Bohrungen kann weniger Wasser gefördert werden, als geschätzt wurde. Für eine bessere Wärmeausbeute hat man darauf verzichtet, das Wasser mit einem hohem Energieaufwand wieder in den Untergrund zurückzugeben, sondern leitet es in den Rhein ein.

Sie sprechen es an: Die Neubildung des Wassers dauert lange. Die Konzession ersucht um eine Nutzung des Tiefengrundwassers für 30 Jahre. Ist der Vorrat unerschöpflich?

Modellierungen zeigen, dass – je nach Prozentsatz der Porosität – mit der geplanten Entnahmemenge während den 30 Jahren die Abnahme des Tiefengrundwasserdargebotes zwischen 0,13 und 0,26 Prozent liegt. Das kantonale Amt für Umwelt betrachtet diese geringe Abnahme als tolerierbar. Die Entnahmemenge sowie weitere Parameter werden zweimal täglich gemessen und nach Erteilung der Konzession werden die modellierten Abschätzungen von Zeit zu Zeit überprüft.

Die Einsprachefrist für das Konzessionsgesuch läuft noch bis am 17. März. Sind schon Einsprachen eingetroffen?

Bisher sind, unseres Wissens nach, keine Einsprachen eingegangen. Die Prüfung der Gesuchsunterlagen hat gezeigt, dass diese fachlich fundiert und nachvollziehbar sind. Das Amt für Umwelt sieht keinen Grund, der einer Konzessionserteilung entgegensteht.