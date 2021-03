ENERGIE Pilotprojekt in Schlattingen soll langfristig bewilligt werden: Grob Gemüsebau kämpft für Geothermieprojekt Der Gemüsebaubetrieb hat ein Konzessionsgesuch gestellt. Das Unternehmen ersucht eine Bewilligung zur Förderung des Thermalwassers aus 2000 Metern Tiefe. Dieses soll während 30 Jahren zur Beheizung der Gewächshäuser dienen. Janine Bollhalder 03.03.2021, 04.30 Uhr

«Es war ein Freudentag», sagte Hansjörg Grob im Juni 2018, als die Probephase begann. Bild: Samuel Koch (Schlattingen, 14. Juni 2018)

Wasser ist notwendig, dass Gemüse gedeiht. Die Grob Gemüse AG in Schlattingen schenkt dem Wasser noch eine weitere Funktion: Mittels Thermalwasser von tief unter der Erde sollen Gewächshäuser beheizt werden. Nach einer Probephase soll das nun langfristig funktionieren. Das Unternehmen hat ein Konzessionsgesuch gestellt. Dieses soll dem Unternehmen erlauben, während 30 Jahren Grundwasser für Heizungszwecke zu verwenden. Wie das kantonale Amt für Umwelt in einer Medienmitteilung schreibt, liegt das Gesuch bis am 17. März öffentlich auf.

Im Falle einer Bewilligung könnte die Grob Gemüse AG weitgehend auf fossile Brennstoffe verzichten. Das Wasser soll aus zwei bestehenden Bohrungen gepumpt werden, die bis zu 2000 Meter in die Erde hinunter reichen. Es hat eine Temperatur von ungefähr 60 Grad. Ziel ist es, 15 Liter Wasser pro Sekunde an die Oberfläche zu pumpen, dies entspricht einer thermischen Leistung von 3000 Kilowatt. Auf diese Weise könnten jährlich CO 2 -Emissionen in Höhe von 1330 Tonnen eingespart werden. Dieser Wert umfasst etwa einen Drittel des jährlichen CO 2 -Ausstosses des gesamten Gemüsebaubetriebs.

Wasser aus der Tiefe steht unter stetiger Überwachung

Ernüchterung: Das Projekt in Schlattingen erntete Kritik nach einem Ölunfall. Bild: Reto Martin (Schlattingen, März 2016)

Nach Erfüllung seines Verwendungszweckes wird das abgekühlte Thermalwasser in einem mehrstufigen Verfahren behandelt, dazu gehört beispielsweise das Herausfiltern von Arsen. Dann wird das Wasser in den Rhein geleitet. Dabei werden die Einleitbedingungen gemäss der Gewässerschutzverordnung eingehalten – dazu gehört etwa auch, den pH-Wert zu überwachen.

Da es in bereits eine gröbere Wasserverschmutzung aufgrund Grobs Projekt gab, wird das Wasser kontinuierlich überwacht. Lorenz Wüthrich vom kantonalen Amt für Umwelt erklärt, wie die Kontrolle des Wassers vor der Einleitung in den Rhein abläuft: «Die Anlage verfügt über ein mehrstufiges System, welches kleine Ölmengen, erhöhte Schwefelwasserstoffkonzentrationen oder grössere Temperaturabweichungen automatisch erkennt und im Bedarfsfall eine Alarmierung auslöst.»

Bei einer potenziellen Gefährdung des Rheins würde sich die Anlage also automatisch abschalten.

Er sagt weiter: «Neben den automatischen Messungen werden Arsen, Leitfähigkeit, pH-Wert und die Temperatur zweimal täglich manuell gemessen und dem Amt für Umwelt jeweils die Wochenblätter elektronisch übermittelt.»

Die Vorbereitungsarbeiten wurden von einer Gruppe begleitet, in der kantonale Fachämter vertreten waren sowie die Gemeinden Diessenhofen und Basadingen-Schlattingen, die Bürgergemeinde Diessenhofen, ein Kantonsrat aus der Umgebung, der Fischereiverband, Pro Natura und WWF.

Das Konzessionsgesuch liegt noch bis Mitte März auf. Rechtliche Grundlage für deren Erteilung ist das Gesetz über die Nutzung des Untergrundes. Es wird in der Konzession geregelt, wie die Nutzung erfolgt, für wie lange und in welchem Umfang. Ausserdem sind Bestimmungen wie etwa zur Betriebssicherheit enthalten. Das Amt für Umwelt ist die Vollzugsbehörde.

Gemüseunternehmer Hansjörg Grob wollte auf Anfrage dieser Zeitung zum Konzessionsgesuch und dem Weitergang des Projekts derzeit keine Stellung nehmen.