Energie Land für ein AKW direkt am Rhein: Axpo besitzt seit über 50 Jahren Grundstücke in Rheinklingen Diese schwarz-weisse Fotomontage aus dem Jahr 1970 von einer unbekannten Person zeigt, wie ein AKW mit Flusswasserkühlung in Rheinklingen möglicherweise ausgesehen haben könnte. Bild: PD Namhafte Personen fordern trotz der vom Schweizer Stimmvolk vor vier Jahren beschlossenen Energiewende den Bau neuer Atomkraftwerke. Vor über 50 Jahren missglückten Pläne für den Bau eines AKW in Rheinklingen. Das Land, wo derzeit unter anderem Winterweizen wächst, gehört noch der Axpo. Samuel Koch 0 Kommentare 01.12.2021, 18.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Rheinklinger auf dem Axpo-Land in ihrem Heimatdorf: Landwirt und SVP-Kantonsrat Daniel Vetterli sowie Historiker und ehemaliger SP-Schweiz-Präsident Hans-Jürg Fehr. Bild: Benjamin Manser

«Monstrum am Rhein?» – «Nein!» Diese sich reimende Forderung prangte 1970 am Anschlagkasten in der 140-Einwohner-Ortschaft Rheinklingen. Darüber hing eine schwarz-weisse Fotomontage, die ein Atomkraftwerk (AKW) mit riesigem Kühlturm direkt am Rhein zeigt.

Was heute undenkbar erscheint, lag vor rund 50 Jahren tatsächlich in der Luft. Die Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) und heutige Axpo Schweiz AG plante in Rheinklingen den Bau eines Kernkraftwerks mit Flusswasserkühlung. Ur-Rheinklinger Hans-Jürg Fehr erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Über den damaligen Widerstand sagt der heutige Wahl-Schaffhauser und spätere SP-Nationalrat (SH) sowie Präsident der SP Schweiz:

«Das hat mich stark politisiert, ich habe Transparente gegen das AKW gemalt.»

Hans-Jürg Fehr, Historiker, Rheinklinger, alt SP-Nationalrat und ehemaliger Präsident der SP Schweiz. Bild: Benjamin Manser

Mit jenem am Rheinklinger Anschlagkasten habe er aber nichts zu tun gehabt, sagt er und schmunzelt. Im Dorf gab es auch AKW-Fürsprecher, die sich das grosse Geld erhofften, als 1969 bekannt wurde, dass sich die NOK direkt am Rhein rund 18 Hektaren Land sicherte, das der Grösse von knapp 30 Fussballfeldern entspricht. Noch heute gehört das Land der Axpo, die es seit Jahren unter anderem an SVP-Kantonsrat Daniel Vetterli aus Rheinklingen verpachtet. «Derzeit wächst auf ‹meiner› Parzelle Winterweizen», sagt der politisch aktive Landwirt.

Land für einen Bruchteil der kolportierten Kosten

Als heute 55-Jähriger war Vetterli noch zu jung, um die gespaltene Dorfbevölkerung zu erleben. Der heute 73-jährige Fehr allerdings wehrte sich damals an vorderster Front und sprach die Befürchtungen vieler an einer Gemeindeversammlung an. Abwarten lautete die Devise des Gemeinderates, sagt Fehr und ergänzt: «Man wollte halt möglichst viel für die bisher eher ärmere Landgemeinde herausholen.»

Schweizweit gab es Proteste, im Kanton Thurgau reichten Kantonsräte eine Interpellation ein. In der Beantwortung schrieb Regierungsrat Albert Schläpfer (FDP, von 1964–1975), dass «die NOK in Rheinklingen Land für ein allenfalls zu erstellendes AKW gekauft hat, für einen Bruchteil der kolportierten Kosten», wie die TZ im Januar 1971 festhielt. In den nächsten Jahren werde die Frage allerdings «kaum aktuell», ganz im Gegensatz zum geplanten Regulierwehr zwischen Wagenhausen und Hemishofen, welches die Stimmung in der Region mehr aufwühlte, wie Fehr und Vetterli sagen. Das Thurgauer Stimmvolk beerdigte die Pläne fürs Wehr schliesslich in einer Abstimmung im Jahr 1973.

AKW geht nach Verbot für Flusswasserkühlung bachab

Die NOK sicherte sich 1970 tatsächlich mehrere Grundstücke in der Uferebene vor Rheinklingen und zahlte den Landwirten damals zehn Franken pro Quadratmeter, wie Vetterli weiss. «Das entspricht etwa dem mittlerweile reglementierten Bodenpreis von heute», sagt er.

Die NOK sah den Standort als einen von mehreren in der Schweiz als besonders geeignet an für den Bau eines AKW mit Flusswasserkühlung, nachdem das erste Schweizer AKW Beznau I kurz zuvor ans Netz ging, der Bund von steigendem Strombedarf ausging und wenige Monate später Beznau II und Mühleberg ihren Betrieb aufnahmen. Der Kauf in Rheinklingen entsprang «mehr dem Zufall, als einem zielgerichteten Willen», steht in der «Thurgauer Zeitung» vom 11. Juli 1970.

Ausschnitt aus der Thurgauer Zeitung vom 11. Juli 1970. Bild: Archiv

Ähnliche Flächen sicherte sich die NOK unter anderem in Kaiseraugst (AG), Inwil (LU) und in Rüthi (SG).

Rüthi SG: Stornierte Pläne im Jahr 1980 Ähnlich wie in Rheinklingen kaufte die Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) in den 60er-Jahren auch in Rüthi (SG) im nördlichen Gemeindegebiet In den Stöcken Land, um ein Atomkraftwerk zu errichten. Wegen des starken Widerstands jedoch wurden die Pläne im Jahr 1980 definitiv fallen gelassen. Dazu schreibt die Axpo heute: «Auch dieses Grundstück wird als Landwirtschaftsland verpachtet.» (sko)

Die Pläne für einen Atommeiler östlich von Rheinklingen gingen wortwörtlich bachab, nachdem der Bund 1971 die Flusswasserkühlung für die vorgesehenen AKW zu Gunsten des Gewässerschutzes verbieten liess, womit die NOK das Projekt in Rheinklingen zunächst sistierte und es 1974 definitiv begraben sollte. Auf eine weitere Anfrage aus dem Parlament antwortete die Thurgauer Regierung im Herbst 1975 gemäss der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie, dass sie die Bevölkerung offen informiere, «wenn sich später die Lage ändern sollte».

Vogelperspektive auf den Rhein bei Rheinklingen (rechts) und der Bibermühle im Vordergrund. Bild: Gian-Rico Willy (22.09.2003)

Martullo-Blocher fordert Bau neuer AKW

Mit der derzeit schleppend verlaufenden Energiewende 2050, welcher das Schweizer Stimmvolk 2017 zugestimmt hat, rückt die Kernenergie jedoch wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Mit den Verzögerungen beim Ausbau auf erneuerbare Energien und dem fehlenden Stromabkommen mit der EU durch das gescheiterte Rahmenabkommen steuert die Schweiz auf einen vielerorts kolportierten Elektrizitätsmangel mit der Gefahr für längere Stromausfälle zu.

Namhafte Politiker wie Magdalena Martullo-Blocher befeuerten im Sommer den Diskurs, als die SVP-Nationalrätin im «Blick» den Bau neuer AKW forderte. Ihr Parteikollege Albert Rösti doppelte im «Tages-Anzeiger» nach und sagte: «Technologieverbote haben bei dieser enormen Herausforderung keinen Platz.» Und zuletzt sind vor wenigen Tagen Bestrebungen des Energie-Clubs Schweiz bekannt geworden, der den Bau von AKW wieder erlauben soll.

Könnte also das Axpo-Reserveland in Rheinklingen dereinst wieder in den Fokus rücken? «Nein», erklärt Axpo-Mediensprecher Noël Graber auf Anfrage und ergänzt:

«Es gibt derzeit keine konkreten Projekte für das Gebiet.»

Das Land in Rheinklingen werde lediglich als Landwirtschaftsland verpachtet. «Die Strategie von Axpo sieht keine Investitionen in neue Kernkraftwerke vor.»

Auf Kantonsebene gibt es aktuell Diskussionen. GLP-Kantonsrat Ueli Fisch forderte SVP-Ständerat Jakob Stark via Twitter auf, seiner Partei zu erklären, dass neue AKW keine Option seien. Stark zwitscherte daraufhin zurück: «Alle Kraft in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber auch alle Optionen offenhalten, um die Stromversorgung zu sichern.»

Das Reserveland im Besitz der Axpo wird also dank der Pachtverträge weiter von den Landwirten um Daniel Vetterli bewirtschaftet. Vetterli sagt:

«Das Land ist sehr fruchtbar, eben und klimatisch gut gelegen.»

Daniel Vetterli, Landwirt und SVP-Kantonsrat aus Rheinklingen. Bild: Benjamin Manser

Ein Kauf, wie von den Landwirten immer wieder beabsichtigt, komme für die Axpo aber nicht in Frage. Vetterli vermutet, dass es dem Stromkonzern dereinst als Pfand dienen könnte, um es gegen anderes Land eintauschen zu können. Denn das Ja zur Zersiedelungsinitiative 2019 und die seither strengeren Bedingungen erschweren den Kauf von Landwirtschaftsflächen, auch für die Stromlobby.

Umstrittenes Geothermieprojekt weiterhin sistiert

Für Hans-Jürg Fehr ist ein AKW in Rheinklingen noch nicht ganz vom Tisch, gerade mit den aktuell aufflammenden Forderungen. Für Roland Tuchschmid, SVP-Gemeindepräsident von Wagenhausen, ist der Bau eines AKW am Rhein unrealistisch. Er sagt:

«Mit dem seit Jahrzehnten geltenden Landschafts- und Gewässerschutz am Hochrhein ist der Bau eines AKW schlicht nicht umsetzbar.»

Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident Wagenhausen. Bild: PD

Die Energiewende allerdings sei eine ganz andere Sache, zumal viele Projekte für erneuerbare Energien blockiert sind oder verzögert werden. Stichwort: Windkraftanlagen. Ein anderes Beispiel ist das sistierte Geothermieprojekt in Etzwilen. «Das hat einen richtigen Keil zwischen die Bevölkerung in unserer Gemeinde getrieben», sagt Tuchschmid, der erleichtert ist, dass im Dorf mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt ist. Tuchschmid glaubt nicht an eine Zukunft des Atomstroms, «weil wir immer noch keine Lösung für die radioaktiven Abfälle haben». Vielmehr ist er Verfechter von Windkraft- und Solaranlagen.

Hans-Jürg Fehr und Daniel Vetterli sehen ebenfalls noch viel Potenzial im Ausbau von erneuerbaren Energien, zumal das Tempo bei der eingeläuteten Energiewende fehlt. «Ich bin für Windräder, aber vielleicht braucht es mehr finanzielle Anreize für die Standortgemeinden», sagt Fehr, der auch noch viel Potenzial bei der Solarenergie sieht. Vetterli pflichtet ihm diesbezüglich bei. Ein neues AKW hingegen sei einerseits viel zu teuer und andererseits gar nicht mehr wirtschaftlich genug bei der aktuellen Strompreislage. Den Bau eines AKW in Rheinklingen bezeichnet er gar als «absolut unrealistisch». Und sollte es dereinst doch wieder aufs Tapet kommen, ist ihm der Widerstand gewiss. «Wir würden uns garantiert wehren, denn es ist zu 100 Prozent die falsche Region», sagt Fehr.

Übrigens: Die Fotomontage am Rheinklinger Anschlagkasten hat wohl Fehrs jüngerer Bruder aufgehängt. Das ist aber bloss eine Mutmassung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen