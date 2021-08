Energie-Hypotheken sollen nun die Anreize schaffen An der Mitgliederversammlung des Mieterverbandes Ostschweiz im Frauenfelder Eisenwerk sprach Nationalrat Kurt Egger, wie es weitergeht mit dem Klimaschutz nach dem Nein zum CO2-Gesetz. Manuela Olgiati 23.08.2021, 05.05 Uhr

Nationalrat Kurt Egger (Grüne).

Archivbild: Donato Caspari

«Nach dem knappen Nein des CO2-Gesetzes muss Klimaschutz weitergehen», sagte Kurt Egger, Nationalrat Grüne an der Mitgliederversammlung des Mieterverbandes (MVO). Ziele müssen neu definiert werden. Als wichtiges Geschäft stehe nun die Gletscherinitiative an. Die Initiative will die Ziele des Pariser Klimaabkommens in der Bundesverfassung verankern und so die Schweiz auf Klimakurs bringen.