Energie Höchst umstrittene Windparkanlage auf dem Wellenberg bei Thundorf: Hier gibt's die wichtigsten Fragen und Antworten Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) planen, auf dem Wellenberg in der Gemeinde Thundorf acht Windturbinen zu bauen, die dereinst Strom für 18'000 Haushalte liefern. Dafür bedarf es aber ein Ja der Thundorfer Stimmbevölkerung. Seit Bekanntgabe der Pläne polarisiert das emotionale Thema. Jetzt ist es Zeit, offene Fragen zu beantworten – über Erfahrungen, Einflüsse und Entschädigungen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 19.04.2022, 18.10 Uhr

Visualisierung der geplanten Windturbinen auf dem Wellenberg. Bild: PD

Nachdem der Grosse Rat im Mai 2020 die Richtplanänderung Windenergie mit sechs Windenergiegebieten – eines davon auf dem Wellenberg – angenommen hatte, entwickelten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) das Windprojekt als Investor weiter und legten Mitte März nach umfangreichen Prüfungen zwei Bestvarianten für die acht geplanten Windturbinen nördlich und östlich des Ortsteils Lustdorf vor. Alle Standorte befinden sich innerhalb des im kantonalen Richtplans enthaltenen Perimeters. Die Anzahl ist allerdings nicht in Stein gemeisselt.

Geplante Standorte der beiden favorisierten Varianten. Bild: PD

Für den Windenergiestandort auf dem Wellenberg zeichnen die EKZ verantwortlich, weil das Thurgauer Pendant EKT das Geschäft vorbeiziehen lässt. Planung, Bewilligung, Bau und Betrieb würden viel Spezialwissen voraussetzen. Das lohne sich für EKT erst beim Bau von genügend Windturbinen, was aber im Thurgau nicht gegeben sei, meint EKT-CEO Martin Simioni. Die EKZ betreiben in Deutschland, Frankreich und Portugal bereits Windparkanlagen. Auf dem Wellenberg wollen sie bis zu 60 Millionen Franken investieren.

An jeder Windturbine mit einer Mast- beziehungsweise Nabenhöhe von 166 Metern rotieren drei Rotorblätter mit einer Länge von je 80 Metern. Somit beträgt die Gesamthöhe samt Rotorblatt 246 Meter, bei einer maximal zulässigen Höhe von 260 Metern für die Sicherheit des Flugverkehrs. Das Fundament weist einen Durchmesser von zirka 25 Metern auf, mit einer Tiefe von rund drei Metern.

Einerseits für den Schutz der Fledermäuse, die hauptsächlich bis zu einer Höhe von zirka 80 Metern fliegen. Deshalb befindet sich der Wendepunkt der Rotorblätter auf einer Höhe von mindestens 85 Metern. Andererseits geht die Tendenz zu immer leistungsstärkeren Anlagen mit grösserer Bauhöhe und Rotorblattlänge. «Um Gewissheit zu haben, dass die Anlagehöhen, mit welchen heute projektiert wird, in ein paar Jahren überhaupt noch am Markt verfügbar sind, ist die Einberechnung einer gewissen Reserve erforderlich», sagt EKZ-Sprecher Christian Schwarz.

Christian Schwarz, Mediensprecher EKZ. Bild: PD

40'000 bis 50'000 Quadratmeter für temporäre Rodungen inklusive Strassenverbreiterungen für den Bau sowie Zufahrtsstrassen. Die definitive Rodungsfläche beträgt allerdings nur bis zu 2000 Quadratmeter, denn die restliche Fläche kann wieder aufgeforstet werden. Die Werte, die auf dem Vorprojekt basieren, können eine Fehlerquote von bis zu einem Fünftel aufweisen.

In unmittelbarer Nähe der Anlagen betragen die Geräusch-Emissionen maximal 55 Dezibel, was Internetrecherchen zufolge Regen, einem leisen Gespräch oder Geräuschen in der Wohnung entspricht. Die EKZ müssen dabei die Lärmschutzverordnung (LSV) einhalten. «Übersteigen die Anlagen die Grenzwerte, müssen sie abgeschaltet werden», sagt Schwarz. So sei es auch beim Schattenwurf. Gegen Eiswurf helfen Blattheizungen, Frostschutzbeschichtungen oder das Ausschalten der Anlagen – bis das Eis geschmolzen ist.

Mit Rotorblattlänge von 80 Metern ragen die Windturbinen auf eine Höhe von maximal 246 Metern. Bild: PD

Laut einer vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) in Auftrag gegebenen Studie kann bei Einhaltung der Lärmschutzverordnung eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Infraschall ausgeschlossen werden. Die Studie kommt zum Schluss, dass die Infraschallpegel einer Windkraftanlage ähnlich laut sind wie Körpergeräusche oder die Druckunterschiede am Ohr beim Spazieren. Gemäss dieser Bafu-Studie sind auch von anderen alltäglichen Infraschallquellen wie Strassen- und Flugverkehr keine Beeinträchtigungen auf die menschliche Gesundheit auszumachen. «Von anderen Windprojekten in der Schweiz sind der EKZ keine negativen Auswirkungen bezüglich Infraschall bekannt», sagt Sprecher Christian Schwarz.

Die Vogelzugrouten werden beobachtet, und die Standortwahl der Windturbinen wird darauf abgestimmt, teilen die EKZ mit. Für kleinere Vögel werde ein Vogelzugradarsystem geprüft. «Wild- und Nutztiere kehren nach den Rodungen zurück und gewöhnen sich an die Anlagen», sagt Schwarz.

Die Leitungen werden im Windpark entlang der Strassen geführt und verlaufen unterirdisch. Bis zum Unterwerk erfolge eine optimale Linienführung, mehrheitlich entlang von Strassen und bestehenden Infrastrukturen.

«Der Strom fliesst nach physikalischen Gesetzen und geht den Weg des geringsten Widerstandes», sagt Schwarz. Das heisst, dass die Versorgungssicherheit dort steigt, wo der Strom produziert wird, also auch in Thundorf und den umliegenden Gemeinden am Wellenberg.

Windprojekt Thundorf: Visualisierungen der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Video: PD/EKZ

Privateigentümer, auf deren Land Anlagen oder Leitungen gebaut werden, müssen entschädigt werden. Aber auch alle Einwohnerinnen und Einwohner sollen profitieren. «Die EKZ sind offen für verschiedene Modelle», sagt Schwarz. Das könnte über Beteiligungen wie Bürgeraktien oder Vergünstigungen beim Strompreis passieren.

Nach den Infoanlässen im Gemeindehaus Thundorf treffen sich deren Vertreter regelmässig zu Sitzungen mit der Begleitgruppe. Darin vertreten sind nebst Thomas Volken vom Kanton auch die Thundorfer Gemeinderäte Michael Magnin und Andreas Schär, das Hüttlinger Pendant Frank Zehnle, Vertreter von Umweltverbänden, Interessenvertreter der IG Lebensqualität Wellenberg und von Freie Landschaft Thurgau sowie fünf Bürgerinnen und Bürger aus Thundorf und Hüttlingen. Ausserdem stehen demnächst mehrere Besichtigungen des deutschen Windparks Verenafohren auf dem Programm.

Besichtigung eines Windparks Im deutschen Tengen direkt an der Schweizer Grenze liegt der Windpark Verenafohren mit drei Turbinen mit einer Gesamthöhe von knapp 200 Metern, welche die Hegauwind GmbH und Co. KG – Verenafohren seit 2017 betreibt. Diesen Juni organisieren die EKZ für interessierte Thundorferinnen und Thundorfer insgesamt vier Führungen zum Windpark Verenafohren, am 11. und 18. Juni, jeweils um 8.30 und um 13.15 Uhr. Die Führung mit Hin- und Rückfahrt ab dem Gemeindehaus in Thundorf dauert zirka vier Stunden, wobei der Witterung angepasste Kleidung und festes Schuhwerk vorausgesetzt werden. Anmeldungen lediglich von Thundorferinnen und Thundorfern sind bis 8. Mai via www.windenergie-thundorf.ch möglich. (sko)

Die EKZ hielten bisher die Daten unter Verschluss, zumal eine Herausgabe der Windmessdaten an Dritte nicht branchenüblich und Teil des Geschäftsmodells sei, betont Schwarz. Nur ein professionelles Büro könne mit den Daten etwas anfangen. Auf Forderung der Begleitgruppe sollen aber die Windmessdaten für die geplante Anlage in Thundorf erneut gerechnet werden. «Aber das muss seriös ablaufen, etwa von einer Universität, einem spezialisierten Büro oder ähnlichen Institutionen», meint Schwarz.

Mit der Baubewilligung werde ein Rückbaufonds geäufnet. Dieser garantiere auch im Konkursfall einen Rückbau der Anlagen, heisst es seitens EKZ. «Mit einer Sprengung sei ein Rückbau nicht so ein grosser Aufwand», meint Schwarz.

Nebst weiteren Sitzungen mit der Begleitgruppe folgt voraussichtlich bis Mitte Jahr der definitive Variantenentscheid. Parallel laufen Umweltverträglichkeitsprüfungen, deren Bericht bis Mitte 2023 vorliegen dürfte. Danach erfolgt an der Thundorfer Gemeindeversammlung die wegweisende Abstimmung über die Zonenplanänderung. Erfolgt eine Zustimmung, sind für 2024 die öffentlichen Auflagen des Bauprojekts geplant.

Visualisierung aus Sicht der Hessenbohlstrasse oberhalb von Lustdorf. Bild: PD

