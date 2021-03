ENERGIE Hackschnitzel «müssen zwangsweise» auch von auswärts kommen: Regierung stellt sich kritischen Fragen zum geplanten Holzheizkraftwerk in Frauenfeld Zwei Frauenfelder Kantonsräte sind besorgt über das geplante Holzheizkraftwerk im Westen der Stadt. Der Regierungsrat beantwortet die kritischen Fragen in ihrem Vorstoss. Samuel Koch 03.03.2021, 16.40 Uhr

Die Visualisierung zeigt das geplante Holzheizkraftwerk an der Oberwiesenstrasse vis-à-vis der Zuckerfabrik. Bild: PD

Für 45 Millionen Franken baut die Bioenergie Frauenfeld AG im Westen der Stadt Frauenfeld eines der innovativsten Holzheizkraftwerke Europas. Darin werden im sogenannten Pyrolyseverfahren – einem thermochemischen Prozess – Strom, Heizwärme und Aktivkohle produziert. Die Baupläne haben die beiden Frauenfelder Kantonsräte Stefan Leuthold (GLP) und Christian Mader (EDU) ermuntert, im Grossen Rat eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Neues Holzheizkraftwerk Frauenfeld: Ein Gewinn für den Thurgau?» einzureichen. Darin richteten sie kritische Fragen zum Projekt an der Oberwiesenstrasse 124 vis-à-vis der Zuckerfabrik Frauenfeld an den Regierungsrat, der diese nun beantwortet hat.