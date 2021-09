Energie Fokus auf Politik: Solargenossenschaft Frauenfeld löst sich nach 30 Jahren auf Die Solargenossenschaft Frauenfeld blickt auf erfolgreiche 30 Jahre zurück. Jetzt löst sie sich auf und spendet das verbleibende Kapital. 03.09.2021, 15.30 Uhr

Marco Rüegg, Präsident der Solargenossenschaft Frauenfeld, und Urs Dünnenberger, Präsident Solarstrompool Thurgau, auf dem Dach der Turnfabrik. Bild: PD

«Die Sonnenenergie ist erwachsen geworden», begründete Marco Rüegg den Schritt für die Auflösung der Solargenossenschaft Frauenfeld nach 30 Jahren. Der Präsident durfte Ende August rund 20 Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüssen. Gründerpräsident Werner Müller pflichtete Rüegg bei, wies aber darauf hin, dass die Energiewende noch lange nicht geschafft sei.

Anwesende Gründungsmitglieder erinnerten sich an die ersten Solarstromanlagen in Frauenfeld, die vor 30 Jahren das Zehnfache gekostet haben. Die Wirtschaftlichkeit sei heute gegeben. Rüegg sagt:

«In den letzten Jahren hat sich die Nutzung der Sonnenenergie in der Schweiz und auch in der Region Frauenfeld ausgebreitet.»

Es sei nicht mehr eine Frage der Technologie oder des Potenzials, sondern eher eine der Umsetzungsgeschwindigkeit. Um diese zu erhöhen, müsse man politisch aktiver sein.

Erstes E-Auto im Carsharing-Betrieb

Die Genossenschaft kann auf eine erfolgreiche Ära zurückblicken: Nebst der Förderung von Solarstromanlagen, von denen mehrere mit einem Solarpreis ausgezeichnet wurden, betätigte sich die Genossenschaft in der Vermarktung von ökologischen Mehrwerten und verfügte über das erste Elektroauto im Carsharing-Betrieb. Als letztes Projekt begleitete und finanzierte die Genossenschaft, in Zusammenarbeit mit der ZHAW und dem Kanton Thurgau, eine Studie für die Integration von Elektroautos in das Verteilnetz der Gemeinde Hüttwilen. Rüegg lobte den Pioniergeist der Mitglieder und bedankte sich bei allen für das Erreichte, heisst es in einer Mitteilung der Solargenossenschaft Frauenfeld.

Dem Auflösungsantrag des Vorstands wurde einstimmig zugestimmt. Das verbleibende Kapital von rund 10'000 Franken wird an ein Solarenergieprojekt der Schule Maendeleo im Südkongo gespendet. Die zwei eigenen Solarstromanlagen in Frauenfeld (Anteil Fotovoltaikanlage Turnfabrik und Schulhaus Huben) gehen an den 22-jährigen Solarstrompool Thurgau über. Dessen Präsident Urs Dünnenberger sicherte zu, die erwirtschafteten Gelder im Sinne der Genossenschaft zu verwenden und die Genossenschafter in seinem Verein aufzunehmen. (red)