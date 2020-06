Endgültiges Lichterlöschen im Ristorante Cittadella in Frauenfeld +++ ORS rechtfertigt zahlreiche Kündigungen Das Integrationsprojekt für Asylsuchende im Ristorante Cittadella in der Frauenfelder Innenstadt ist gescheitert, mit Konsequenzen fürs Personal. Samuel Koch 25.06.2020, 04.30 Uhr

Brigitte Bianchi bedient auf dem Vorplatz der «Cittadella» neuerdings Gäste in ihrem «La Trouvaille»-Gartenbeizli. Bild: Andrea Stalder

Das Licht ist aus, die Türen sind seit längerem verschlossen. In der Vitrine, wo sonst die Auflistung der Speisen des Ristorante Cittadella das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, hängt ein weisses Blatt. Darauf steht, dass das Restaurant «aufgrund des Lockdowns des Bundesrates geschlossen bleibt bis...» Die Aufschrift mit der geplanten Wiedereröffnung am 20. April ist mittlerweile mit Tipp-Ex fast unkenntlich übermalt.

Die Aufschrift in der Vitrine vor dem «Cittadella». Bild: Samuel Koch

Denn jetzt ist klar: Die europaweit im Asylwesen tätige Betreuungsfirma ORS mit Sitz in Zürich eröffnet das «Cittadella» nicht mehr.

Gekriselt hat es beim Integrationsgeschäft der ORS schon länger. Die Coronakrise hat das Projekt mit Restaurantbetrieben dann aber endgültig zum Scheitern gebracht. ORS-Sprecher Lutz Hahn sagt:

Lutz Hahn, Mediensprecher ORS. Bild: PD

«Die Schliessung durch Corona hat die Lage massiv verschärft.»

Die Rentabilität des gastronomischen Angebots sei jedoch schon in den vergangenen Monaten stark rückläufig gewesen, so auch im Ristorante Cittadella in Frauenfeld. Dort setzte die ORS aus den Gemeinden vermittelte Asylsuchende ein, machte sie mit dem Arbeitsprozess in Küche und Service vertraut und förderte Berufs- und Sprachkenntnisse, um sie später in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Nebst Frauenfeld ist auch Neukirch-Egnach betroffen

Jetzt lässt die ORS einen ihrer Geschäftszweige komplett fallen. «Trotz erzielter Vermittlungserfolge gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen zunehmend schwierig», sagt Hahn und nimmt die Gemeinden in die Pflicht: «Sie müssen zuerst investieren, dafür sinken langfristig die Kosten fürs Asylwesen, wenn die Teilnehmer wieder einen eigenen Lohn beziehen.»

Nebst dem «Cittadella» in Frauenfeld hat die ORS ebenfalls im «Egnacherhof» (ehemalige «Traube») in Neukirch-Egnach und im «Engel» in Pratteln (BL) die Lichter gelöscht, wo nebst Asylsuchenden auch Sozialhilfebezüger zurück in den Berufsalltag finden sollten. Hahn sagt:

«Das Asylwesen unterliegt einer starken Volatilität.»

Trotzdem habe die ORS mit ihren rund 700 Angestellten in der Schweiz Erfolge verzeichnet. Aus den drei eigenen Praxisbetrieben vermittelte sie 2018 laut Geschäftsbericht 87 Asylsuchende oder Sozialhilfebezüger. «Im vergangenen Jahr waren es alleine im Thurgau fast 80 Personen», sagt Hahn und beziffert die Vermittlungsquote auf knapp 75 Prozent.

Nebst den Asylsuchenden, deren Vermittlung wegen des Lockdowns zum Erliegen gekommen ist, bekommen in Frauenfeld eine Handvoll Angestellte den Blauen Brief, obschon die ORS für sie zunächst Kurzarbeit beantragt hat. «Wir haben sie Ende April über die Neuausrichtung informiert», sagt Hahn. Er drückt allen Mitarbeitenden seinen Dank aus, und hofft, dass sich für alle gute Perspektiven öffnen.

Tagesrhythmen erschweren Öffnungen am Abend

Warum aber hat die ORS mit dem seit Herbst 2017 nur über Mittag geöffneten «Cittadella» nicht versucht, gegen die Misere anzukämpfen und beispielsweise abends zu öffnen? – «Es gab Überlegungen dafür, was sich aber wegen der Tagesrhythmen der Programmteilnehmer als schwierig herausstellte», sagt Hahn. Vereinzelt sei das in Frauenfeld etwa mit Extra-Öffnungszeiten während des Weihnachtsmarktes versucht worden. «Das war aber sehr personalintensiv.»

Nun also läuft im «Cittadella» nichts mehr. Zumindest der Vorplatz, der nicht Teil des langjährig ausgelegten Mietvertrages mit einem Frauenfelder Liegenschaftseigentümer ist, wurde vor einigen Tagen zu einer Gartenbeiz umfunktioniert. ORS sucht jetzt mit dem Vermieter nach Lösungen, damit das Restaurant eine Zukunft hat. Hahn sagt:

«Deshalb sind wir an einer vorzeitigen Auflösung des Mietvertrages interessiert.»

Nebst dem Personal in der «Cittadella» hat die ORS auch ihr Vermittlungsbüro an der St.Gallerstrasse aufgelöst. Zudem gab es personelle Wechsel im Management. Hahn verweist erneut auf die Schnelllebigkeit des Geschäfts: «Deshalb sind Schwankungen beim Personaleinsatz nicht ungewöhnlich.»

Der öffentlichen Meinung, die ORS sei «Profiteurin des Elends», entgegnet er: «In der Schweiz ist die Entscheidung gefallen, dass die Betreuung von Asylsuchenden an externe Partner vergeben wird.» Den Eindruck, dass sich einige auf dem Buckel von Asylsuchenden bereicherten, sei schlichtweg falsch. Zudem sei das Geschäft nicht so profitabel, wie es scheine. Im Geschäftsbericht 2018 weist die seit 1992 tätige ORS für die Schweiz knapp 100 Millionen Umsatz aus, wobei der Grossteil aus Gemeindemandaten zu Stande kommt. Addiert mit den Umsätzen aus Deutschland und Österreich resultierte ein Gewinn von 1,34 Millionen.